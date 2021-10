Temps de lecture constaté 2′

Le niveau général de détresse psychologique s’améliore, pas les burn out… • On observe du mieux sur la santé psychologique des salarié·es, estime une étude menée par OpinionWay pour le cabinet Empreinte Humaine. Le niveau de détresse psychologique reste élevé, environ 38 %, mais il s’est clairement replié depuis le mois de mai – avec une baisse de 6 points. Les femmes se retrouvent davantage concernées (44 %) que les hommes (33 %). En revanche, le taux de burn out, lui, a progressé depuis mai 2021. Lequel enregistre une hausse de 25 % auprès des salarié·es en à peine quatre mois. Près de 2,5 millions de salarié·es en souffrent. Pour Christophe Nguyen, psychologue du travail et présidente d’Empreinte Humaine, la pandémie y est pour beaucoup : « C’est l’aboutissement de l’épuisement des gens après plus d’un an et demi de crise ! »

Agriculture : le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle • Et c’est le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, qui a affiché mardi 19 octobre sa volonté de reconnaître le cancer de la prostate comme maladie professionnelle. Le combat était notamment porté par un sénateur écologiste, Joël Labbé. Lui espère que les personnes bénéficieront de cette reconnaissance dès lors qu’elles auront été en contact au moins cinq ans avec un environnement dans lequel on utilise des pesticides. « Un dossier ne doit pas être un parcours du combattant », surenchérit le sénateur, qui cite le chiffre de 40 000 cas en attente.

Trump annonce le lancement de son réseau social • Donald Trump ne peut plus s’exprimer sur Internet après avoir été banni de Twitter, Facebook et YouTube. Lui qui abreuvait ses abonné·es de posts chaque jour a trouvé un remède à sa frustration : le lancement de son propre réseau social. « Truth Social », a pour ambition de « résister […] à la tyrannie des géants des technologies », qui ont « utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix dissidentes en Amérique », a-t-il déclaré dans un communiqué. Et d’ajouter : « Nous vivons dans un monde où les talibans ont une énorme présence sur Twitter alors que votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable ». La plate-forme sera accessible sur invitation en novembre 2021.

Voiture électrique : le bonus de 6 000 euros prolongé • Le bonus écologique à l’achat d’un véhicule électrique devait perdre 1 000 euros le 1er janvier 2022, il n’en sera rien. Les nouveaux acquéreurs bénéficieront toujours de 6 000 euros en début d’année, a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, au micro de BFM TV. « Le Premier ministre a pris la décision hier [mardi 19 octobre, ndlr]. C’est une très bonne chose car on continue à soutenir les ménages pour les accompagner dans la transition écologique », a-t-il déclaré. En revanche, aucune précision sur la durée de la prolongation de cette aide. Mais selon Les Échos, elle devrait s’abaisser à 5 000 euros le 1er juillet 2022.

Plus de 70 % des salarié·es ont confiance dans leur entreprise selon un sondage OpinionWay pour « J’aime ma boîte » ! • À en croire les 2 000 interrogé·es à l’occasion de la fête des entreprises, qui s’est déroulée le 21 octobre, 77 % sont confiant·es dans leur entreprise. Ce qui n’empêche pas qu’ils·elles n’aiment pas toujours leur boîte – puisque 55 % des personnes qui ont confiance dans leur entreprise ne l’aiment pas. Enfin, seulement 12 % des sondé·es disent ne pas aimer travailler.