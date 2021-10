Temps de lecture constaté 2′

43% des interrogé·es estiment avoir perdu en capacité financière

C’est moins qu’en 2020, mais c’est toujours beaucoup… La moitié des Français·ses est dans le rouge, certains même dans le rouge écarlate. C’est ce qui ressort des résultat de l’étude menée par le comparateur de banque Panorabanques.

Presque un·e Français·e sur deux dans le rouge en 2021. C’est beaucoup, mais toutefois moins qu’en 2020 selon une enquête du comparateur de banque Panorabanques publiée mardi 19 octobre. Ils·elles sont 46 % à déclarer un découvert cette année, contre 51 % l’année précédente.

Ce constat se vérifie dans le détail, en 2021, 19 % des interrogé·es déclarent avoir été à découvert tous les mois, contre 20 % en 2020. Le chiffre passe de 15 à 13 % tous les trimestres. Enfin 15 % ont été dans le rouge une fois dans l’année, 16 % en 2020. En moyenne, le compte bancaire des Français·es à découvert affiche – 232 euros, c’est 14 euros de moins que l’année dernière.

Et les Français·es ne sont pas tous·tes égaux devant le découvert bancaire, qui semble plus impacter certaines catégories de la population. C’est le cas, au moins une fois dans l’année, pour 59 % des couples avec enfants. Les jeunes sont aussi plus particulièrement touchés que leurs aînés : 24 % des 18-34 ans ont été à découvert une fois par mois, alors que chez les plus de 66 ans, le chiffre s’établit à 12 %. Enfin, les femmes gèrent mieux leur budget : 50% des hommes sont dans le rouge au moins une fois par ans, c’est 7 % de plus que le sexe opposé.

Un tiers des Français·es estime que sont pouvoir d’achat est faible

L’année dernière, la crise sanitaire a probablement impacté les portefeuilles de certain·es Français·es, notamment les plus jeunes. En 2020, 43 % des interrogé·es estimaient avoir perdu en capacité financière, ils sont 36% cette année. 36 % encore, évoquent une situation financière globalement difficile en 2021. 34 % ont fait les frais d’une dépense importante non prévue. Enfin 23 % ont manqué d’attention quant à la gestion de leur compte.

Un tiers des Français·es estime avoir un pouvoir d’achat faible, en particulier les personnes vivant seules (43%) ainsi que celles ayant une revenu inférieur à 1 500 euros par mois (61%). 58 % estiment toutefois avoir une pouvoir d’achat convenable, et 5 % un pouvoir d’achat élevé.

La grande majorité des Français·es dispose d’un découvert autorisé (79%), mais 49 % l’ont déjà dépassé au moins une fois dans l’année. En moyenne, celui-ci s’établit à 284 euros, contre 295 en 2020. De manière générale, les chiffres sont en baisse comparé à l’année passée. Mais les multiples pénuries entraînant une hausse importante des prix, notamment du carburant, laissent craindre le pire pour l’année à venir.