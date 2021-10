Temps de lecture constaté 2′

L’activité française remonte à son niveau d’avant-crise · Salon la Banque de France, l’activité en France remonte après de long mois d’incertitudes. « L’activité se situerait […] presque à 100 % du niveau d’avant-crise », assure l’institution. Le mois d’octobre s’annonce sous les meilleurs auspices avec une « poursuite modérée de l’amélioration de l’activité » et un niveau d’activité « entre 99,5 % et 100 % de son niveau d’avant-crise ». D’autre part, la croissance devrait atteindre 2,3 % au troisième trimestre, une estimation qui confirmerait les prévisions de la Banque de France pour l’année 2021 à 6,3 %. « La croissance est forte, elle est solide, elle est dynamique. Nous réviserons donc la prévision de croissance pour 2021, de 6 à 6,25 %. Nous retrouverons en décembre 2021 le niveau d’activité d’avant-crise », prédit le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. L’économie française a souffert d’un « covid long » : il aura finalement fallu vingt mois à la France pour revenir à la normale.

Parmi les agriculteur·rices, les éleveur·ses ont le niveau de vie le plus faible • À en croire une étude de l’Insee, publiée lundi 11 octobre, les éleveur·ses seraient les moins bien loti·es au sein de la communauté agricole avec « les revenus agricoles et le niveau de vie les plus faibles ». Un quart d’entre eux·elles seraient en dessous du seuil de pauvreté – 60 % du revenu médian en 2017 , soit environ 1 040 euros par mois. Souvent, ces éleveur·ses vivent dans le centre de la France, dans des zones éloignées des pôles d’emploi. L’étude révèle aussi qu’ils·elles « vivent plus souvent seul·es que les autres agriculteur·rices et bénéficient donc moins souvent des revenus d’un·e conjoint·e ou d’un autre membre de la famille ».

3 700 postes supprimés par la fusion de la Société générale et du Crédit du Nord · La fusion de la Société générale et du Crédit du Nord entraînera la suppression de 3 700 postes. Deux banques qui n’en feront qu’une, « avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de plus 25 000 collaborateurs », a expliqué le groupe Société générale dans un communiqué. Ces suppressions auront lieu entre 2023 et 2025 sans départs contraints, assure Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe Société générale : « Ces suppressions de postes s’appuieront sur les départs naturels (estimés à 1 500 par an d’ici à 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes ».

Kristalina Georgieva sauve son poste à la tête du FMI • La Bulgare reste à la tête du Fonds monétaire international. Et pourtant, c’était bien mal embarqué en septembre, après l’enquête du cabinet d’avocats WilmerHale, menée à la demande du comité d’éthique de la Banque mondiale. Kristalina Georgieva était alors accusée d’avoir manipulé des données dans un rapport en vue de favoriser la Chine – elle était à l’époque directrice générale de la Banque mondiale. « Le Conseil d’administration a estimé que les informations présentées au cours de son examen n’ont pas démontré de manière concluante que la directrice générale a joué un rôle inapproprié concernant le rapport Doing Business 2018 », précise un communiqué du FMI. À 68 ans, Georgieva poursuit son aventure, commencée le 1er octobre 2019 au sein du Fonds.