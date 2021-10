Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 11 octobre



> La semaine de l’entreprise responsable et inclusive, co-organisée par l’AFMD (Association française des managers de la diversité) et le Medef. En ligne.

Cette semaine d’échanges et d’ateliers mettra en lumière les outils et initiatives des organisations publiques et privées, qui œuvrent en faveur de l’égalité des chances, aussi bien auprès de leurs équipes que de leurs parties prenantes externes. Cet événement s’adresse à des fonctions dirigeantes, professionnel·les de la diversité et de l’inclusion, RH, RSE, ou même étudiant·es. Le 13 octobre (9 h 30 à 10 h 30) publication de « Vers l’organisation inclusive : mesurer pour progresser ». En savoir plus.

> Première lecture des recettes du projet de budget 2022.

> On va connaître le Prix Noble d’économie.

> Ouverture du Mipcom, salon des contenus audiovisuels, à Cannes.



> Sommet – organisé en virtuel – de la COP15 de LA biodiversité.

• Mardi 12 octobre

> Pollutec du 12 au 15 octobre. Eurexpo, Lyon-Bron (et format en ligne).

Pollutec 2021 : une édition hybride qui apportera des solutions concrètes pour un nouveau modèle écologique. Du traitement des pollutions et des nuisances à la protection de l’environnement et la lutte contre le dérèglement climatique, Pollutec s’est positionné, au fil des années et depuis plus de 40 ans, comme l’événement de référence des transitions écologique et énergétique. Lien.

> Le Président de la république présente le plan France 2030 sur les technologies d’avenir.

> En 2e lecture, examen de la rupture de la prise en compte du cumul des recevenus d’un couple (déconjugalisation !) pour calculer le montant de l’allocaruon adulte handicapé.



> Porcès du ministre délégué Alain Griset (PME-TPE) pour déclaration incomplète de revenus. L’intéressé se défend de cette accusation, soutenu par son ministre de tutelle et le Président de la République.



> Ouverture du sommet du G20 sur l’Afghanistan (visioconférence).

• Mercredi 13 octobre



>Journée nationale de la sécurité routière

En 2020, la France a enregistré 2 780 personnes tuées sur les routes. C’est moins qu’en 2019 (plus de 3 200). Mais l’année covid-19 est passée par là…

> Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles

> Journée de mobilisation nationale des établissements culturels et de loisirs contre le passe sanitaire, fauteur de désertion.



• Jeudi 14 octobre



> Salon SME Online, entrepreneur·ses accompagné·es : aides, réseaux et financements, entre 9 h et 18 h.

Freelances, créateur·rices et dirigeant·es de petites entreprises : sans déplacement, l’poccasion de faire le plein de solutions et de conseils pour créer, gérer et développer une activité, lors des journées live du salon SME Online ! Plus d’infos.

Au programme de la journée live du 14 octobre :

Des conférences en ligne pour vous former gratuitement sur le thème « Entrepreneur·ses accompagné·es : aides, réseaux et financements »

Des stands virtuels sur lesquels vous consultez la documentation, vidéos et guides à votre disposition.

Des exposant·es qui répondent à vos questions en direct.

> Wine & Business Club, dès 18 h. Paris, Bristo-Faubourg.

Fondé en 1991 par Alain Marty, le Wine & Business Club constitue le premier réseau européen de chefs d’entreprise et de professions libérales amateurs de vins. En savoir plus.

Au programme :

18 heures – Conférence économique

19 heures – Dégustation de champagne

19 h 45 – Interventions des invités d’honneur : Christine Lagarde, Frédéric Oudéa, Henri de Castries, Jean-Louis Beffa, Matthieu Pigasse, Yannick Bolloré, Bruno Lafont, Michel-Édouard Leclerc, Rachida Dati, Stéphane Richard, Guillaume Pepy, Xavier Fontanet, Jean-Marie Messier, Clara Gaymard, Jacques Attali, Jean-Bernard Lévy, Pierre-André de Chalendar, Thierry Breton, Nicolas de Tavernost, Patrick Pouyanné, Gilles Pélisson, Jean-Paul Agon, Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux…

20 h 45 – Dîner élaboré par Éric Frechon, chef 3 étoiles au Guide Michelin, associé à une dégustation de grands vins français et Internationaux

23 h 15 – Clôture de la soirée.

> Désignation du candidat à l’élection présidentielle du·de la candidat·e du Parti Socialiste.

• Vendredi 15 octobre



> Les tests anti-covid deviennent payants

Mais on connaît déjà les tarifs pour celles et ceux qui paieront les tests – les Français·es déjà vacciné·es ou qui bénéficient d’une ordonnance n’auront pas besoin de mettre la main au portefeuille, ainsi que les moins de 18 ans. Pour les autres, il faudra s’acquitter d’une somme d’un peu moins de 44 euros pour réaliser un test PCR. Pour les tests antigéniques, le montant atteindra 22 euros en laboratoire et 25 euros en pharmacie. Selon les informations de Franceinfo, les Français·es pourraient même payer 30 euros le test antigénique le… dimanche. Aujourd’hui, le nombre de tests se stabilise autour de 3,5 millions par semaine. Dont 1 million de tests PCR. L’obligation vaccinale se précise…

>Journée nationale des toxicomanies

> Hommage à Samuel Paty dans tous les établissements scolaires pour marquer le 1er anniversaire de l’attentat à sa vie (lire infra).



• Samedi 16 octobre



> Emmanuel Macron reçoit les parents du professeur Samuel Paty, assassiné il y a un an.

Enseignant d’histoire-géographie, Samuel Paty avait été décapité le 16 octobre 2020 près de son collège dans les Yvelines par Abdoullakh Anzorov qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. La rencontre entre le Président de la République et les parents du professeur aura lieu au lendemain de l’hommage rendu sur le plan national dans les établissements scolaires.

Journée moNdiale de l’alimentation.

• Dimanche 17 octobre