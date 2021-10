Temps de lecture constaté 2’

Vers un congé parental plus court et rémunéré • Crise de la covid oblige, la délicate question de la coordination entre vie familiale et vie professionnelle revient en force dans le débat public. Pour beaucoup de Français·es, le tandem télétravail et parentalité rime avec casse-tête. Pour apporter des nouvelles solutions et repenser, notamment, le système des congés parentaux, les ministres concerné·es ont missionné en avril l’universitaire Julien Damon (E3NS) et la cheffe d’entreprise Christel Heydemann (Schneider Electric) pour rédiger un rapport détaillé. Le texte a été remis mercredi 6 octobre au gouvernement. Sa proposition phare : réformer les congés parentaux et réorganiser l’offre de services aux familles pendant les trois premières années de l’enfant. Les rapporteurs avancent que le congé parental devrait être raccourci et, surtout, mieux indemnisé. Le « partage » entre les deux conjoints opéré pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes s’est fait au prix d’économies sur la prestation, et le nombre de bénéficiaires est en baisse. En conséquence, les deux auteurs du rapport prônent un congé réduit à six mois par parent, dans la première année de l’enfant, et une prestation proportionnelle au salaire antérieur (mais plafonnée), et indexée à l’évolution des salaires.

Croissance en zone euro : la France bonne élève • Depuis le début du (premier ?) quinquennat Macron, la France peut se vanter d’être en tête de la classe européenne en matière de croissance économique. Et pour cause, l’hexagone présente de fait une croissance plus forte que les puissances européennes voisines depuis 2017. Si le gouvernement assure que la campagne du camp présidentiel n’a pas démarré, la macronie n’oublie pas de défendre et de porter son bilan aux nues. À la fin du deuxième trimestre 2021, l’activité en France se situait 0,6 % au-dessus de son niveau au début du quinquennat. La surperformance de la France est sans surprise plus visible sur la période pré-crise : au dernier trimestre de 2019, l’activité était 4 % supérieure de ce qu’elle était entre avril et juin 2017. Sur la même période, elle n’était que de 3,2 % au Royaume-Uni, de 2,7 % en Allemagne et de 1,1 % en Italie. Seule l’Espagne a fait mieux (+5,2 %).

La production industrielle poursuit sa progression • Les derniers chiffres publiés par l’Insee le confirment : les progrès de la production industrielle française sont marqués et continus ces derniers mois. Et la hausse est plus forte qu’annoncée. En août, l’activité industrielle dans son ensemble a progressé de 1 % (+1,1 % pour le seul secteur manufacturier). Aussi, l’Insee revoit à la hausse certaines conjonctures du mois de juillet : la progression de la production industrielle en juillet dernier augmente ainsi de 0,2 point à 0,5 %. Dans certains secteurs comme l’automobile, la hausse sur un mois s’approche même de 10 %. En revanche, quel que soit le secteur et malgré les progrès significatifs, les productions restent inférieures à leurs niveaux d’avant crise. La production industrielle globale reste ainsi inférieure de 3,9 % à son niveau de février 2020, pendant que la production manufacturière reste encore en retard de 4,5 %. Dans l’embellie quasi générale actuelle, certains secteurs restent tout de même à la peine : à commencer par ce que l’Insee nomme la catégorie « autres matériels de transports » (bateaux, ferroviaire, avions, spatial), au sein duquel la production est en baisse 8,2 % sur un mois.

Campagne présidentielle 2022 : Anne Hidalgo propose la diminution de la taxe sur les carburants • Au jeu des sept différences, la candidate annoncée du Parti socialiste (PS) pour les élections présentielles, veut déjà se démarquer des écologistes. Et pour ce faire, la maire de Paris propose notamment une baisse de la taxe sur les carburants, au nom d’une écologie « sociale ». « C’est sans doute une différence avec les Verts. J’estime qu’on ne peut pas continuer à demander aux plus fragiles, aux plus modestes ou aux classes moyennes de payer le prix fort de la transition écologique (…) qui ne se fera pas contre ceux qui, aujourd’hui, ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois, parce que les loyers, l’énergie et les carburants augmentent mais pas leurs salaires », a affirmé Anne Hidalgo dans les colonnes de Libération.