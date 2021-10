Temps de lecture constaté 2′

Mark Zuckerberg perd 6 milliards de dollars en une journée ! • Coup dur pour le patron de Facebook ! La panne mondiale des réseaux Facebook, Instagram et WhatsApp, a entraîné une perte de 6 % en Bourse à Wall Street. Zuckerberg a vu, en quelques heures, sa fortune se délester de 6 milliards de dollars… Poids lourd du Nasdaq, Facebook a chuté de 4,89 % à 326,23 dollars. Une perte qui intervient peu de temps après les révélations d’une ancienne employée qui a affirmé, devant le congrès, que Facebook préfère « le profit à la sûreté ». Depuis la mi-septembre, les pertes du cofondateur de Facebook atteignent les 15 %. Selon un décompte de Bloomberg, la fortune de Mark Zuckerberg s’élève désormais à 121,6 milliards de dollars.

BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale, trois banques et un seul distributeur de billets ? • Les trois sociétés souhaitent mettre en commun leurs distributeurs automatiques de billets (DAB). L’objectif ? optimiser la gestion de leur parc et lutter contre la baisse des retraits d’espèces. Ces DAB partagés offrent aux client·es des trois banques la possibilité de retirer de l’argent, de déposer des chèques et des espèces. Ou encore d’imprimer un RIB. Ce projet, encore à l’étude, concernerait un tiers des distributeurs de service en France. Soit 15 000 machines sur un total de 48 000. Toutefois, si l’initiative voit le jour, ce ne serait pas avant fin 2023 !

Plan social SFR, la direction suspend son plan de suppression de postes ! • Entre la direction de SFR et les syndicats, c’est la guerre froide… Le géant de la téléphonie mobile tente de privilégier un « accord global » et ce n’est pas gagné… L’arrêt de son plan de suppression de 1 700 postes, intervient après le rendu d’une décision de justice, qui juge cette pratique déloyale. Le groupe s’est engagé pour une « garantie de stabilités des emplois » jusqu’en 2024. « C’est un premier pas, mais c’est loin d’être gagné, il y a certainement eu des pressions pour les amener dans notre sens. Ça ne veut pas dire qu’ils accepteront tout », a déclaré Olivier Lelong, délégué syndical central adjoint de la CFDT.

Un record de livraisons signé Tesla ! • Elon Musk n’a pas fini de nous surprendre. En pleine pénurie de semi-conducteurs, l’entreprise Tesla affiche un record historique de livraisons ! Le constructeur de véhicules électriques a annoncé une hausse de 20 % de ses ventes au troisième trimestre. Soit un record de 241 300 voitures ! Côté production, c’est aussi au beau fixe, avec une hausse de la production de 15 % ! Tesla a produit 237 823 véhicules au troisième trimestre contre 206 421 au trimestre précédent. Notamment la production de la Model S (nouvelle version) qui est passée de 2 340 à 8 941 unités.

Vie quotidienne : nouvelle aide pour les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle. • Le gouvernement a annoncé mardi 5 octobre que les personnes atteintes d’une déficience intellectuelle pourraient bénéficier d’une aide humaine. La « prestation de compensation du handicap » (PCH), jusque-là octroyée en cas de handicap physique, va être élargie aux personnes qui présentent un handicap psychique. Une réforme que de nombreuses associations de parents réclamaient depuis plusieurs années. Un dispositif pilote va d’abord être mis en place dans trois départements : les Ardennes, la Gironde et les Vosges. Il devrait se généraliser à l’ensemble du territoire en février. Cette extension s’appliquera à un plus grand nombre d’individus : jusqu’à présent les personnes devaient se trouver dans l’incapacité d’assurer les gestes du quotidien pour bénéficier d’une aide. Désormais, l’aide humaine est délivrée aux personnes qui ont besoin de soutien dans la vie de tous les jours : pour faire les courses, pour les démarches administratives…