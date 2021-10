Temps de lecture constaté 1’30

Le groupe Evergrande a annoncé dans un communiqué l’arrêt total de ses activités. La suspension de la cotation du géant de l’immobilier à la Bourse de Hong-Kong a entraîné une baisse de l’indice Hang Seng de 2,2 % ce lundi 4 octobre.

Nouveau tremblement de terre chez Evergrande ! Le groupe chinois, en grandes difficultés financières, vient d’annoncer la suspension totale de ses actions. Pour le moment, aucune véritable raison n’a été donnée. Le groupe a évoqué, dans un bref communiqué, que « la négociation des actions de China Evergrande Group sera interrompue, en conséquence, la négociation de tous les produits structurés relatifs à la société sera interrompue au même moment. » La suspension de la cotation du géant chinois à la Bourse de Hong-Kong a entraîné une baisse de l’indice Hang Seng de 2,2 % lundi 4 octobre.

Fondé en 1996 par Xu Jiayin, Evergrande s’est imposé dans le secteur de l’immobilier ces dix dernières années. Faisant de Xu Jiayin l’homme le plus riche de Chine en 2017. Sa fortune avait atteint 45 milliards de dollars. Pourtant, depuis quelques années, le géant chinois est sur une pente glissante, après avoir cumulé les emprunts pour gagner toujours plus de terrain. Evergrande est devenu le groupe immobilier le plus endetté au monde.

Une baisse de 80 % de la capitalisation boursière

En 2020, pour tenter de survivre, le groupe brade ses appartements. Ses profits baissent de 29 % et le cours de l’action de l’entreprise chute de 90 %. Le 13 septembre, l’entreprise avait concédé faire face à une pression financière « énorme ». Aujourd’hui, « le colosse gris » de Pékin, est au bord de la faillite. Il lui reste une trentaine de jours pour rembourser un coupon non payé le 23 septembre. Sinon, il sera considéré comme étant en défaut de paiement.

La capitalisation boursière du groupe immobilier a chuté de 80 % cette année et sa dette s’élève à près de 260 milliards d’euros. Selon la presse chinoise, le groupe va céder 51 % des actions de la principale filiale du groupe, Evergrande Property Services Group, à Hopson Development pour 5 milliards de dollars.

Pour le moment, le gouvernement chinois ne s’est pas prononcé concernant un éventuel soutien à Evergrande. Ce qui paraît peu probable puisque la Banque Centrale chinoise appelait, fin septembre, ses banques à se stabiliser sur le marché de l’immobilier en Chine. Aujourd’hui, le secteur de l’immobilier représente 28 % de l’économie du pays et 40 % des actifs des ménages.