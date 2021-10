Temps de lecture constaté 1’45

L’éolien en mer sort de l’eau • Le projet est pharaonique, inédit en France. D’ici à fin 2022, 80 éoliennes offshore installées au large de Saint-Nazaire fourniront jusqu’à 20 % de la consommation énergétique de Loire-Atlantique (44) et l’équivalent de la consommation annuelle de 700 000 personnes. S’il faudra attendre avant de voir les éoliennes s’élever au-dessus des eaux, les premières fondations du parc de 78 km² ont été posées en ce mois de septembre 2021. Une vingtaine de pieux jaunes s’étendent désormais à 25 mètres au-dessus de la surface, dessinant un vaste quadrillage. C’est sur ces bases que se dresseront les premières éoliennes à partir d’avril 2022. Il n’y a plus qu’à !

Le gouvernement bloque le prix du gaz • Le Premier ministre Jean Castex l’a annoncé ce jeudi 30 septembre lors de son passage au Journal de 20h de TF1 : l’exécutif a décidé un gel des tarifs réglementés du gaz. Et un plafonnement à 4 % de la hausse des prix de l’électricité via une forte baisse de la fiscalité, et ce jusqu’en 2023. Un « bouclier tarifaire » destiné à éviter une crise sociale comme celle des « gilets jaunes », à sept mois de la présidentielle. Une annonce qui intervient moins de quinze jours après l’annonce d’une revalorisation exceptionnelle de 100 euros du «chèque énergie » pour 5,8 millions de ménages modestes. Le gel des prix du gaz étaient attendus : les prix augmentent chaque mois pour près de 5 millions de foyers, et doivent encore croître de 12,6 % en ce début de mois d’octobre.

Les perles rares du green • Les profils spécialisés dans l’économie responsable et la transition écologiques sont denrées rares. Dans son étude paru en janvier dernier, le cabinet Birdeo dévoile les 5 métiers verts qui devraient être les plus recherchés en 2021 :

1) Conseiller·ère en transition neutralité carbone (bac+5 avec spécialisation en environnement ou développement durable)

2) Chef·fe de projet « taxonomie verte » (bac+5 avec spécialisation en environnement ou finance verte)

3) Chef·e de projet éco-conception et recyclabilité (Bac+5 de formation ingénieure ou design avec une spécialisation en environnement ou développement durable)

4) Chargée de contenu d’une marque responsable (formation littéraire ou science po, une spécialisation en RSE ou développement durable est un plus)

5) Cheffe de projet hydrogène (diplôme d’ingénieur ou équivalent en ingénierie industrielle

La start-up franco-marocaine Cloud Fret, leader du développement durable ? • La start-up CloudFret réduit les émissions de carbones des transporteurs routiers en Europe et en Afrique. Grâce à l’intelligence artificielle Cloud Fret, anticipe les retours à vide des camions. Cette solution permet de réduire jusqu’à 30 % des gaz à effets de serre des trajets. C’est, à ce jour, la première société à mutualiser les ressources africaines et européennes.

Un navire de pêche sans pétrole ! • Un navire de pêche 100 % écolo ? C’est le pari de Ronan Becam et de Tangi Le Bot. Ces deux Bretons ont imaginé le prototype d’un bateau de pêche à la voile. L’objectif ? réduire l’empreinte carbone et utiliser l’énergie du vent ! Les deux marins souhaitent penser à l’avenir de la profession, la pratique de pêche à la voile va obliger à pêcher en moindre quantité, du poisson de qualité. Le projet s’est vu attribué 50.000 euros du Fond européen pour les affaires et la pêche (FEAMP).