Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 4 octobre



> Sommet du G20 des jeunes entrepreneurs, entre le 4 et le 8 octobre. Présidé par l’Italie. Il s’agit du 13e sommet des jeunes entrepreneurs, et constitue un point de rencontre des start-up à fort potentiel et de PME & ETI leaders sur leur marché en France et à l’international. Lien.

> Journée nationale des aveugles et malvoyant·es

Une journée qui vise à rappeler la nécessité d’agir pour plus d’égalité, d’accessibilité et d’autonomie dans tous les gestes du quotidien, pour les déficient·es visuel·les. Sur le point de franchir le cap des 1,5 million de personnes en France. L’association Valentin Haüy, avec 3 500 bénévoles, est un acteur engagé dans cette cause. Un acteur parmi d’autres.

• Mardi 5 octobre



> IFTM Top Resa, le salon professionnel du tourisme, du 5 au 8 octobre. À Paris (Porte de Versailles).

3 raisons de visiter le salon :

S’informer sur votre marché et sur les tendances du secteur

Accélérer votre business en faisant du networking avant, pendant et après le Salon grâce à l’application IFTM Top Resa

Entretenir votre réseau et rencontrer de nouveaux fournisseurs. S’inscrire.

> Journée mondiale des enseignant·es

• Mercredi 6 octobre



> F for Femme, une conférence pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin, à 14 h. Paris (Station F, 5 parvis Alan Turing)

Des femmes brillantes sont invitées et parleront de défis majeurs pour non pas l’avenir mais le présent : la santé, le climat ou encore l’espace et l’argent (avec la présence de l’astronaute Claudie Haigneré). Lien.

• Jeudi 7 octobre



> Big Bpifrance Inno Generation 2021, le plus grand rassemblement business d’Europe. À l’Accor Arena.

Le climat sera notamment à l’honneur. Un an après l’annonce du plan climat de 40 milliards d’euros commun avec la Banque des Territoires, Bpifrance crée un espace dédié, au cœur de la place du village, aux entrepreneur·ses engagé·es en faveur de la transition écologique et énergétique (TEE). S’inscrire.

Au programme du thème climat :

Mise en avant de membres de la communauté du Coq Vert, initiatives locales engagées dans la transition, du VTE (volontariat territorial en entreprise) Vert, etc.

Témoignages d’éclaireurs qui présenteront leurs projets ambitieux et inspirants en faveur de la TEE

Exposition et présentation de greentechs matures sur des verticales clés pour Bpifrance

• Vendredi 8 octobre



> Salon de l’immobilier et de l’investissement, du 8 au 10 octobre. À Paris (Carrousel du Louvre)

Pour rappel, l’édition d’octobre 2019 a rassemblé 7 500 visiteur·ses venu·es à la rencontre des 71 exposants présents. Cet événement, véritable source d’informations pour le public du marché immobilier a permis à 4 500 auditeur·rices d’assister aux conférences et aux visiteur·ses de bénéficier de consultations d’experts gratuites. S’inscrire.

• Samedi 9 octobre



> QS Connect MBA, entre 10 h et 12 h 30. En ligne.

L’événement représente l’opportunité de rencontrer en ligne les directeur·rices d’admissions de prestigieuses business schools du monde entier en entretiens personnalisés.

Bénéficiez d’un service personnalisé et gratuit, nos expert·es MBA détermineront les écoles qui vous correspondent le mieux en se basant sur les critères d’entrée des business schools participantes, votre profil et curriculum, et organiseront une série d’entretiens pour vous. Lien.

>Journée mondiale du handicap

• Dimanche 10 octobre

>Journée mondiale contre la peine de mort

« Le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117, l’Assemblée nationale adopte, après deux jours de débats, le projet de loi portant abolition de la peine de mort présenté, au nom du Gouvernement, par Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la justice. Douze jours plus tard, le texte est voté dans les mêmes termes par le Sénat, par 160 voix contre 126 », peut-on lire sur le site de l’Assemblée nationale.