McDonald’s boit la tasse… · Désormais, pour consommer de l’eau chez McDo, il faudra la payer au gobelet : comptez 1,75 euro pour 25 centilitres d’eau et 2,30 euros pour 50 centilitres. Soit entre 4,60 et 7 euros le litre. Un prix faramineux, que la chaîne justifie par la qualité du filtrage de l’eau, annoncé à 99,9 %. Pour l’heure, c’est un peu la douche, mal filtrée, pour l’enseigne qui se crée un buzz négatif. Une bonne nouvelle, tout de même, dans ce torrent de flop écologique : l’enseigne n’a ni le droit de facturer ni de refuser de servir de l’eau du robinet « non filtrée » à sa clientèle. Bien maigre consolation.

L’Union européenne, pionnière de la transition écologique ? · Un après-covid plus vert que vert ? C’est en tout cas ce que promet la Commission européenne. Plus de 30 % des 750 milliards d’euros prévus par le plan de relance européen seront destinés aux actions gouvernementales sur cinq ans. Soit 250 milliards d’euros d’ici à 2026. Le commissaire au Budget, Johannes Han, entend faire de l’UE « un leader mondial de la finance durable. » Pour bénéficier de cette levée de fonds, les États membres devront montrer patte blanche et déclarer leurs investissements environnementaux auprès de la Commission européenne. Celle-ci « examinera les plans de dépense de l’UE afin de garantir aux investisseurs que les recettes serviront à financer des activités véritablement durables » (Financial Times). La Commission souhaite mettre l’accent sur les énergies vertes, les transports propres et l’efficacité énergétique (rénovation thermique des bâtiments en particulier.) À ce jour, 9 grandes catégories de dépenses ont été identifiées et surprise… les projets énergétiques liés au nucléaire et au gaz naturel n’en font pas partie ! De quoi ravir les défenseurs du nucléaire qui mettent en avant ses bénéfices écologiques et sa faible production de CO 2 . La première émission d’obligations vertes est prévue début octobre.

Bygmalion : Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme · Nouvelle condamnation pour l’ancien président ! Sept mois après avoir été condamné à trois ans de prison (dont un an ferme) dans l’affaire dite des « écoutes », pour trafic d’influence et corruption. Nicolas Sarkozy vient d’être condamné à un an de prison ferme (dont six mois avec sursis), pour le financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012. Son avocat, Thierry Herzog, a annoncé dans la matinée que « le président Sarkozy allait faire appel ». Avec lui, sont tombés 13 anciens cadres de l’UMP et la société Bygmalion qui organisait les meetings. Les 13 coprévenus de l’ancien président sont rendus coupables de double facturation, une façon de masquer les dépenses illégales lors de la campagne. Selon la défense, la campagne de Nicolas Sarkozy aurait coûté 42,8 millions d’euros, soit le double du plafond légal… Toute la droite républicaine minimise la responsabilité du prévenu tandis que Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense d’un gouvernement sous Sarkozy, reconnaît sur France Inter que la pratique des dépassements est condamnable.

47 départements concernés par la fin du port du masque dans les écoles ! · Des milliers d’écolier·es délivré·es ! La liste des départements où le port du masque reste obligatoire a été publiée au Journal Officiel mercredi 29 septembre. 47 départements (tous métropolitains) ont affiché un taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitant·es, depuis plus de cinq jours. Dans ces départements, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires et la pratique du sport en intérieur pourra reprendre. Parmi les départements concernés, on compte : la majorité des départements des régions Bretagne (sauf l’Ille-et-Vilaine), la Normandie, les Pays de la Loire (sauf la Mayenne), le Grand Est (sauf l’Alsace, la Moselle et l’Aube), Hauts-de-France (sauf l’Oise et le Nord). Aucun assouplissement prévu pour le moment en Provence-Alpes-Côtes d’Azur, en Corse, et en Île-de-France.

Nouvelle grève EDF · Le groupe français a annoncé le dépôt d’un préavis de grève du 4 octobre à 21 heures au 5 octobre même heure. La journée du 5 sera consacrée à une mobilisation à la suite de l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires. Les revendications ? L’abandon du projet de réforme des retraites et une hausse des salaires.