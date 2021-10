Temps de lecture constaté 2′

5G : pas d’ondes excessives selon l’Agence nationale des fréquences · L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a testé treize téléphones portables équipés de la 5G. L’institution souhaitait évaluer l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques absorbée par le corps humain de ce dispositif controversé. Selon les résultats du test, tous les appareils sont en dessous du seuil maximal fixé par la loi. « Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la contribution supplémentaire de la 5G est très basse et n’apparaît que lorsque les antennes 4G et 5G dans le téléphone sont colocalisées », selon l’ANFR. Deux appareils de la marque Heyou (Boulanger) avaient été déclarés non conformes, mais une mise à jour du logiciel a rectifié le dysfonctionnement.

400 millions d’euros pour la culture · Le secteur de la culture, lourdement impacté par la crise sanitaire, va bénéficier de l’aide du gouvernement. Une enveloppe de 400 millions d’euros va bénéficier à l’industrie culturelle entre 2021 et 2025. Et le spectre de « l’industrie culturelle » est large : l’audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant, la musique, les musées, le patrimoine, les arts visuels, le design, l’architecture, les métiers d’art, la mode, la communication, les jeux vidéo, le livre et la presse seront concernés, assure le ministère de la Culture.

Les ventes illégales de tabac coûtent cher au fisc · 2,5 à 3 milliards d’euros par an. C’est ce que coûte le marché parallèle du tabac au fisc français. Grâce aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement l’an dernier, la « mission d’information sur la consommation de tabac et le rendement de sa fiscalité pendant le confinement » a pu évaluer les pertes. La fermeture des frontières en 2020 a quasiment anéanti le marché parallèle. Les fumeur·ses sont ainsi retourné·es chez les buralistes. La différence de recette observée durant cette période a permis d’établir que le marché illégal concerne 14 à 17 % de la consommation totale de tabac. Pour neutraliser ces pratiques, les parlementaires souhaitent une harmonisation européenne de la fiscalité sur les cigarettes et le renforcement des contrôles aux douanes, notamment à la frontière andorrane.

Avec Astro, Amazon s’invite chez l’habitant · Après Alexa, Amazon lance « Astro », le petit robot qui surveille vos maisons. 10 kilos de technologie capables de cartographier les habitations et de répondre aux commandes de leur propriétaire. Mais Astro va encore plus loin, il reconnaît les visages et apprend les habitudes des habitant·es à domicile. L’intelligence artificielle sera vendue 1 000 dollars dans un premier temps aux États-Unis. Ses 60 centimètres de taille prendront ensuite de la valeur : l’appareil sera commercialisé au prix de 1 450 dollars.

Canal + accusé de concurrence déloyale · Pour aider les Français·es à supporter le confinement, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +, avait autorisé la diffusion de la chaîne cryptée en clair. Les soirées cinéma ont été appréciées par les téléspectateur·trices, mais beaucoup moins par les concurrents de la 4. Les groupes TF1 et France Télévisions assignent Canal + devant le Tribunal judiciaire de Paris pour « concurrence déloyale et parasitaire », selon une information des Échos. Les deux groupes demandent 40 millions d’euros de dédommagement, car ils s’estiment lésés par la pratique de leur concurrent crypté.