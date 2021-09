Temps de lecture constaté 2’

Ikea : taux de pénurie de 20 % dans ses rayons • Le géant suédois, spécialisé dans le mobilier et la décoration, enregistre une pénurie massive ! La direction du groupe a confié à nos confrères des Échos que 20 % des références manquaient à l’appel. Soit un produit sur cinq ! La décoration représente environ 15 % des éléments manquants, 5 % pour le mobilier. Ikea rencontre des difficultés logistiques, le manque de conteneurs en provenance d’Asie pénalise la livraison d’accessoires. Les meubles, eux, sont victimes de la pénurie des transporteurs routiers qui sévit actuellement en Europe. En attendant, les délais de livraison ne cessent de s’allonger… Il faudra attendre janvier 2022 pour certains produits.

SOS Médecins tire la sonnette d’alarme ! • Lundi 27 septembre, SOS-Médecins ne bougera pas d’un pouce… Les 63 associations de la fédération sont en grève ! Le dimanche 26 septembre, « l’arrêt total » des services de visites à domicile et téléconsultation avait été annoncé pour toute la journée de lundi 27, partout en France. La fédération dénonce le manque de moyens alloués à la visite à domicile. Des mouvements de grève « complémentaires » et « indépendants » sont attendus dans les jours à venir, a annoncé le président de la fédération. SOS Médecins dénonce un manque de considération de la profession et pointe du doigt l’accord signé fin juillet par les syndicats de médecins libéraux et l’Assurance Maladie. Lequel limite la visite longue (70 euros) aux seuls médecins traitants.

Evergrande renonce à son projet de véhicules électriques • Mauvaise nouvelle pour Evergrande… Le promoteur immobilier chinois abandonne son intention d’introduire sa filiale de voitures électriques à Shanghai. Les difficultés financières d’Evergrande impactent sa filiale Evergrande New Vehicule Energy (NEC) et son projet de véhicules électriques. Il est vrai qu’Evergrande endosse une dette de… 260 milliards d’euros ! Le géant aux pieds d’argile, au bord de la faillite, fait peur aux marchés financiers mondiaux. L’entreprise a déjà perdu 80 % de sa valeur en Bourse depuis le début de l’année. Un coup dur pour le groupe qui rêvait de faire concurrence aux véhicules électriques Tesla. Pour le moment, l’État chinois n’a pas donné d’informations sur un éventuel soutien au groupe privé.

Hausse du prix du gaz au 1er octobre • Le prix du gaz va (encore) augmenter ! D’après la Commission de régulation de l’énergie, le tarif réglementé du gaz a crû de 12,6 %, la progression sur l’année s’évalue à hauteur de 57 %. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 2013 et une évolution en ce sens à l’échelle mondiale. Pour la France, la cause évoquée est celle des coûts d’approvisionnement d’Engie de 0,06 c€/kWh, expliquée par la reprise d’activité après la crise du coronavirus. Une bonne nouvelle quand même, les personnes qui ont souscrit des contrats à tarifs fixes ne sont pas concernées.