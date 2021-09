Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 27 septembre



> Franchise Expo Paris (du 26 au 29 septembre). Le salon international de la Fédération française de la franchise pour entreprendre en franchise. 585 exposants dont 495 enseignes de 90 secteurs d’activités.

Paris Expo Porte de Versailles. Inscription et informations.

> Visite d’Emmanuel Macron à Lyon pour l’installation de l’académie de l’OMS et le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation.

• Mardi 28 septembre

> Congrès Big Data & AI Paris. L’événement européen de référence du Big Data et de l’intelligence artificielle. En présentiel au Palais des Congrès de Paris et en distanciel.

28 et 29 septembre. Programme et inscription.

> Serverless Days Paris. Événement autour de la technologie cloud-native qui permet aux développeurs de créer et d’exécuter des applications Web sans gérer des serveurs.

Cité Internationale Universitaire de Paris. S’inscrire.

> Paris Retail week 2021. Du 28 au 30 septembre. Rencontres entre commerçants, e-commerçants et fournisseurs de solutions pour concrétiser leurs projets de digitalisation des ventes. S’inscrire.

Au programme:

Mardi 28 septembre : nouveaux paiements / data / parcours client agile

Mercredi 29 septembre : innovation marketing / marketing b 2 b / marketplaces

Jeudi 30 septembre : commerce omnicanal / logistique

> Résultat de la primaire écologiste pour l’élection présidentielle

• Mercredi 29 septembre



> Digital Change 2021. L’événement sur la transformation numérique des entreprises. L’objectif ? Montrer comment le digital se met au service des métiers : commercial / vente, DSI, finance / achat, production, juridique, marketing / communication, RH / formation, direction.

29 et 30 septembre. S’inscrire.

> Salon IT Partners 2021. Pour sa 15e édition, le salon IT Partners lance le Forum de l’Innovation, un espace de conférences dédié au partage d’expertises et de stratégies entre professionnels.

En présentiel à Disneyland Paris. S’inscrire.

• Jeudi 30 septembre



> Webinar Innovation numérique et entreprise durable : quels sont les nouveaux enjeux métiers et technologiques ?

Organisé par Hub institute. S’inscrire.

Au programme:

gestion des risques climatiques

infrastructures et opérations

performance énergétique

> Étude au Sénat de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

> Extension du passe sanitaire aux adolescents de plus de 12 ans et deux mois.

• Vendredi 1er octobre



> Cookies, RGPD, consentement : quels chantiers engager pour sauver votre stratégie de contenus ?

Matinale organisée par l’Adetem. S’inscrire.

Au programme:

Comment repenser le contrat de confiance avec vos audiences ?

Comment renouveler votre « content mix » dans ce nouveau paysage ?

Comment renouveler votre regard sur la performance de vos contenus ?

Comment continuer à acquérir de la connaissance client ?

Comment faire évoluer votre organisation et votre outillage ?

> Entrée en vigueur de la réforme de l’assurance-chômage et de la revalorisation du Smic.