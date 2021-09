Temps de lecture constaté 2’

Budget 2022 : fonds nouveaux pour la justice, l’armée et la police • À peine le projet de loi de finances pour 2022 annoncé et présenté en conseil des ministres que déjà des voix s’élèvent pour dénoncer un trop plein de dépenses. Une chose est sûre, les ministères régaliens vont à nouveau voir leur budget augmenter l’an prochain. Selon les premières informations, le budget 2022 projette de consacrer 1,7 milliard d’euros supplémentaires pour la Défense, 1,4 milliard d’euros pour l’Intérieur et 700 millions d’euros pour la Justice. Cette hausse devrait porter le budget total du ministère de la Défense à 40,9 milliards d’euros, un montant « inédit », souligne le gouvernement. Mais un montant loin d’être une surprise pour autant dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre de la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire 2019-2025, lequel prévoit l’augmentation progressive des fonds pour la Défense. Et pour cause, l’armée reste encore le « premier recruteur de France », selon le ministère de la Défense, avec 26 200 postes à pouvoir dont 22 000 militaires en 2022.

Vers un tarif horaire national pour l’aide à domicile • Une annonce du gouvernement pour le secteur des services aux seniors et aux personnes dépendantes était attendue. Elle est intervenue lors du déplacement du Premier ministre ce jeudi 23 septembre en Saône-et-Loire. Jean Castex en a profité pour dévoiler un plan en faveur de l’autonomie des seniors, doté d’une enveloppe de 400 millions d’euros en 2022. L’objectif : faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et lutter contre les inégalités territoriales des niveaux de prise en charge. Le plan devrait bénéficier d’1,3 milliard d’euros d’ici à 2025. Ses mesures législatives seront votées dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui doit être dévoilé dans les prochains jours. Pour « fonder une véritable politique de l’économie », dixit M. Castex, le plan prévoit un tarif plancher à 22 euros de l’heure pour l’aide à domicile. Un surcoût estimé à 240 millions d’euros dès 2022 qui sera entièrement financé par la Sécurité sociale.

Malus écologique et taxe au poids, la chasse au CO 2 dans l’industrie automobile se durcit • Dès 2022, le barème du malus écologique va concerner encore plus de véhicules et, surtout, représenter des montants plus élevés, selon les modalités votées en 2020. Avec le durcissement de la grille de malus et surtout l’instauration d’une taxe au poids, le gouvernement entend amplifier la lutte contre les véhicules très polluants. Le seuil de déclenchement du malus écologique va passer à 128 grammes de CO 2 au kilomètre dès le 1er janvier, contre 133 grammes cette année et 138 grammes en 2019.

Lucid Motors propose la voiture électrique la plus endurante au monde ! • Tesla et sa modèle S n’ont qu’à bien se tenir. La voiture électrique la plus autonome est californienne. L’agence de protection de l’environnement aux États-Unis a évalué la Lucid Air du constructeur Lucid Motors. Comparé à nos françaises, l’écart est impressionnant. La berline est censée parcourir 830 kilomètres en autonomie, soit 160 km de plus que le modèle S de Tesla qui trônait jusque-là en première place du classement. Lucid Motors a le vent en poupe ! Son nouveau modèle possède bien la batterie la plus autonome du monde. Un chiffre impressionnant qui se mesure par un travail sur l’aérodynamisme et la taille de la batterie, 113 kWh. Pour l’heure, la Rolls-Royce des voitures électriques d’une valeur de 169 000 dollars n’est pas encore sur le marché. Peter Rawlinson (PDG du groupe Lucid Motors) a annoncé que la production et la livraison devraient commencer au second semestre 2021. Patience !