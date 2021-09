Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 20 septembre



> Réception consacrée à la mémoire des harkis, près de 300 personnes sont attendues à l’Élysée.

Le Président de la République pourrait annoncer une revalorisation des pensions de ces anciens combattants.

> Deuxième de l’université d’été du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

> Levée du confinement en semaine en Polynésie.

• Mardi 21 septembre

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

Pour rappel, la maladie d’Alzheimer touche près de 800 000 personnes en France. Plus de la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués et les deux tiers ne bénéficient pas d’un traitement.

> Journée internationale de la paix

Le thème de cette édition 2021 : se relever, pour un monde plus équitable et durable ! « Célébrez la paix en luttant contre les actes de haine, y compris ceux en ligne, et en répandant la compassion, la gentillesse et l’espoir, afin de combattre cette pandémie et de guérir, ensemble », peut-on lire sur le site des Nations unies.

> Congrès annuel de la FNSEA à Niort.

• Mercredi 22 septembre



> Thomas Pesquet en direct (depuis l’ISS) au studio 104 de Radio France.

L’astronaute français pourra répondre en direct à vos questions, l’événement sera retransmis en direct. Le thème : « Demain, la Lune, après-demain Mars. » Une conférence animée par Mathieu Vidard, producteur de l’émission La Terre au Carré et Sophie Bécherel, journaliste, spécialiste sciences à la rédaction de France Inter.

> Restrictions sanitaires allégées en Guadeloupe

Le confinement va perdurer. Mais quelques mesures sanitaires s’allègent : réouverture des commerces non essentiels, de certaines activités (restaurants, casinos, salles de sport etc), la limite de déplacement sera de 10 km plutôt que 5 autour du domicile. Enfin, le couvre-feu est repoussé à 20 heures – au lieu de 19 heures jusqu’alors.

> Protéger mon innovation, un petit déjeuner entre 9 h et 11 h, à Marseille.

Une experte en propriété intellectuelle (Cendrine Claviez – Pint Avocats) s’associe à des hackers éthiques (représentés par Julien Valiente – Cyberwings) pour présenter les aspects juridiques et techniques à la fois indissociables et indispensables à la protection des innovations. Plus d’infos.

> Journée mondiale sans voiture

Un rendez-vous annuel qui sensibilise à la lutte contre la pollution, les nuisances sonores, les encombrements, etc. La journée mondiale sans voiture se déroule « généralement » le 22 septembre. À quelques exceptions. Paris, par exemple, ne fait pas comme tout le monde. Et privilégie souvent le dimanche – par simplicité – pour organiser la journée sans voiture, soit le 19 septembre cette année.

> Présentation du projet de loi de Finances en conseil des ministres.

> Le ministre déléguée des PME et TPE, Alain Griset, jugé pour déclaration incomplète de patrimoine. Il a reçu le soutien très remarqué du Président de la République.

• Jeudi 23 septembre



> Printemps des études, les 23 et 24 septembre au Palais Brongniart à Paris.

Une large palette de conférences et d’événements ponctue le Printemps des études : 14 grandes conférences, 58 rendez-vous, 2 ateliers Flash Benchmark, 16 visites guidées, une soirée réseau… S’inscrire.

>Access Masters Online, salon virtuel, entre 16 h 15 et 20 h. Lien.

Le programme :

Rencontres virtuelles avec les responsables d’admission en Masters finance, management, marketing, Stem (avec ou sans RDV)

Orientation personnalisée avant ou pendant l’événement

Webinaires thématiques et interactifs pour préparer votre rentrée et possibilité de postuler aux nombreuses bourses d’études.

> 117e congrès des notaires, Nice.

• Vendredi 24 septembre



>Go Entrepreneurs – Lyon, à la Sucrière (et en ligne). Pour sa 17e édition, le Salon des Entrepreneurs se réinvente et devient Go Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes : de nouvelles expériences, des formats nouveaux d’échanges, des intervenants engagés de tous les vhorizons et des contenus interactifs. S’inscrire.

• Samedi 25 septembre



>Access MBA, pour trouver son MBA. Entre 9 h et 15 h 30 à l’hôtel Le Méridien (75017 Paris). Access MBA met en relation les candidats aux programmes MBA les plus prestigieux avec les responsables des admissions des écoles de commerce françaises et internationales. En présentiel et/ou en ligne, l’opportunité de découvrir les programmes de MBA qui correspondent le mieux à votre profil et vos objectifs de carrière.

Parmi les écoles participantes : Insead, Hec Paris, Essec, Duke, Edhec, Escp, Yale, UC Berkeley, Hec Montréal, Ieseg, IE, Kedge, Skema et bien d’autres. Lien.



> Journée mondiale des sourd·es

> Concert pour la protection de la planète, Global Citizen, à Paris.

• Dimanche 26 septembre

> Franchise Expo Paris, le salon se déroulera jusqu’au 29 septembre, Porte de Versailles à Paris. Le salon de la Fédération française de la franchise organisé par Reed Exposition France, met en relation 580 exposants avec 35 000 entrepreneur·es et investisseur·ses. Ces 4 jours de rencontres, associés à un programme de 100 conférences et ateliers complètement gratuits, offrent à tous·tes les visiteur·ses d’avancer dans leurs projets d’entrepreneuriat ou d’investissement. S’inscrire.