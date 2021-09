Temps de lecture constaté 2’30

Vol massif de données de santé aux Hôpitaux de Paris • En plus de la covid-19, c’est l’autre fléau de ces derniers mois : les attaques informatiques. L’une d’entre elles – lancée cet été – a de nouveau fait mouche. Les Hôpitaux de Paris ont informé d’un vol de données personnelles de près d’1,4 million de personnes. Lesquelles ont réalisé un test de dépistage anti-covid en Île-de-France mi-2020. Mercredi 15 septembre, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé avoir porté plainte auprès du procureur de Paris. Sur les données dérobées : « L’identité, le numéro de sécurité sociale et les coordonnées des personnes testées, ainsi que l’identité et les coordonnées des professionnels de santé les prenant en charge, les caractéristiques et le résultat du test réalisé ». Pour les victimes, elles devraient être informées dans les prochains jours.

Le livreur Picnic lève 600 millions d’euros grâce à la Fondation Gates • De quoi nourrir le développement de la start-up néerlandaise, ces investissements « accéléreront le déploiement de Picnic en Europe, notamment en Allemagne et en France », se réjouit l’entreprise. Car oui, pas moins de 600 millions d’euros ont été levés, grâce à la Fondation Gates. Lancée en 2015, Picnic a fait le pari de la livraison de courses à domicile via des petites camionnettes électriques. La start-up se distingue aussi dans sa méthode de livraison : c’est l’entreprise qui donne l’horaire et les foyers qu’elle peut livrer… tout cela en fonction du parcours des livreur·ses ! Un moyen avant tout de limiter les commandes peu rentables.

Une aide supplémentaire de 100 euros pour les bénéficiaires du chèque énergie • On le sait, les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter. Voilà qui contraint encore un peu plus le pouvoir d’achat des Français·es. Et notamment les plus modestes. Face à l’inflation du gaz, de l’électricité etc… le gouvernement promet une aide supplémentaire de 100 euros à destination des plus modestes – celles et ceux qui ont bénéficié du chèque énergie cette année. Près de 5,8 millions de ménages sont concernés. « C’est une forme de soutien pour passer cette hausse conjoncturelle du prix de l’énergie et elle permet de réduire l’incertitude », précise l’entourage du Premier ministre Jean Castex. L’aide sera versée en décembre automatiquement.

Un été compliqué pour le marché automobile européen • Il y avait eu l’embellie du printemps. Mais l’été a calmé le marché auto. En Europe, les immatriculations de voitures neuves ont diminué en juillet de 23 % par rapport à 2020. Avant de subir une nouvelle déconvenue en août (- 19 %). C’est l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea) qui a publié ces chiffres jeudi 16 septembre. Dans le détail, le marché français a plus souffert que les autres – en juillet les ventes dans l’hexagone ont chuté de 35 %. Bien plus qu’en Allemagne (- 24 %) ou en Italie (- 19 %). La pénurie mondiale de semi-conducteurs explique en partie la méforme du marché automobile européen. Pour les constructeurs, Renault s’en sort le moins bien (- 39 % de véhicules cet été par rapport à 2020).

Le tourisme au rendez-vous à Marseille • Qui a dit que les Parisien·nes détestaient la cité phocéenne ? car ce sont en grande partie les Francilien·nes qui ont participé à l’excellente saison touristique de Marseille. « À partir du début des vacances scolaires, concernant le taux de remplissage, nous avons connu une montée en charge très rapide […] Concrètement, le taux d’occupation globale atteint les 82,6 %, dont 80 % de clientèle française, majoritairement originaire d’Île-de-France », remarque Maxime Tissot, directeur de l’office de tourisme. Dans ce sens, Marseille afficherait le meilleur taux d’occupation des hôtels parmi les grandes villes françaises. Bref, « Marseille a la cote », lance Marc Thépot, président de l’office métropolitain de tourisme et des congrès de la cité phocéenne.