Entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant • C’est le grand jour ! Fin de la trêve vaccinale pour les pompier·ères, soignant·es ambulancier·es, gendarmes et aides à domicile. 2,7 millions de personnes devront désormais avoir reçu une première dose de vaccin pour pouvoir travailler. Les salarié·es ont ensuite jusqu’au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet. Car passé ce délai, ils·elles risquent le renvoi définitif et l’arrêt du versement du salaire. Une décision rendue possible par le projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire, voté le 5 août à l’issue du Conseil Constitutionnel. Aujourd’hui, les non-vacciné·es représentent environ 12 % des soignant·es dans les hôpitaux et les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Le géant de l’emploi Adecco rachète la société Akka Technologies • Le leader mondial de l’intérim Adecco rachète le groupe franco-belge de conseils Akka Technologies pour un peu plus de 2 milliards de francs suisses, au prix de 49 euros par action. Cette acquisition est, à ce jour, la plus coûteuse du groupe. L’objectif de cette opération, fusionner Akka Technologies avec Modis, la filiale informatique d’Adecco, pour devenir le deuxième leader mondial du secteur de l’ingénierie et des technologies. Le groupe souhaite, à terme, bâtir un réseau de 50 000 expert·es de l’ingénierie et du numérique.

Les franchisé·es résistent bien à la crise sanitaire • 67 % des franchisé·es estiment mieux résister à la crise sanitaire qu’un·e commerçant·e isolé·e selon la 17e enquête annuelle de la franchise Banque Populaire/FFF. Un chiffre positif qui est en partie le résultat de l’accompagnement du franchiseur durant cette période difficile. 91 % ont reçu la visite d’un animateur·rice de réseau, 87 % ont entretenu des communications régulières et 58 % ont bénéficié de la mise en place de nouveaux outils. Mieux armé·es pour faire face aux mesures restrictives et satisfait·es de leur expérience, 87 % des interrogé·es recommanderaient le modèle de la franchise à un·e entrepreneur·se. La covid-19, synonyme de travail et vente à distance, a aussi accéléré la transformation digitale, 70 % des franchisé·es ont utilisé des outils numériques et 24 % en ont spécifiquement installés pour renforcer leur équipement. De manière générale, la crise sanitaire a contraint les franchisé·es à ajuster leur méthode de travail : 86 % ont mis en place des actions spécifiques pour s’adapter à la crise et 1 franchisé sur 2 constate un impact positif sur son activité à la suite de la mise en place de ces mesures. Ce dernier chiffre est encore plus important dans le secteur de l’alimentaire (64 %).

Hausse très timide des dépenses de santé • Les dépenses de santé ont atteint 209,2 milliards d’euros l’an dernier, soit une hausse de 0,4 % sur un an, « la plus faible progression jamais observée ». Un chiffre qui s’explique par les effets de la crise sanitaire, d’après le rapport publié par la Drees le mercredi 15 septembre. Un bilan surprenant en vue des milliards d’euros dépensés dans la lutte contre l’épidémie, qui s’explique toutefois par les confinements et la diminution des consommations de soins des Français·es. On observe jusqu’à -8,9 % chez les dentistes, -5 % chez les médecins, -9,4 % pour les transports sanitaires. Le travail des infirmières, moins impacté par les mesures de restrictions sanitaires a, lui, augmenté de 7,2 %.

Apple vient de dévoiler son tout nouvel iPhone • L’iPhone 13 est désormais sur le marché ! Presque identique à l’iPhone 12, l’iPhone 13 présente de toutes nouvelles couleurs, même si la surface de l’écran diminue de 20 %. Les gammes restent les mêmes que sur l’ancien modèle : deux modèles « mini » et les deux modèles « pro ». Les prix ne fluctuent pas, mais la mémoire augmente (jusqu’à 128 giga). Les écrans sont plus lumineux et les modèles Pro sont plus réactifs, grâce à une capacité de 120 images par seconde (deux fois plus qu’avant). Le capteur photo s’agrandit pour de meilleures photos en ambiance sombre. Côté équipements, le capteur USB progresse de 40 %, ce qui est dix fois plus rapide que la prise lightning qui équipait le précédent exemplaire.