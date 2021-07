Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 12 juillet

> Dessine moi l’Ehpad de demain

La crise a montré toutes les forces mais aussi les faiblesses du modèle de l’EHPAD dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée, chargée de l’Autonomie, a donc souhaité réunir architectes, urbanistes, artistes, élus et professionnels du médico-social ou du logement, pour partager les enseignements de la crise et dessiner ensemble l’Ehpad de demain. Avec la présence de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et Olivier Véran, ministre des Solidarité et de la Santé

100 % numérique Programme et inscription

> Avec le CPF, l’entreprise aussi est gagnante – Mode d’emploi

Une rencontre 100 % numérique pour saisir toutes les fonctionnalités du service Mon Compte Formation, et encourager les entreprises à mettre en place une politique de développement des compétences de leurs salarié·es

Organisé par le Medef. S’inscrire.

> Adoption définitive du projet de budget rectificatif pour 2021 par le Sénat

• Mardi 13 juillet

> 26e édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI, 100 % digital

Réalisée par l’équipe du cabinet Oliver Wyman et en partenariat avec l’UDECAM, cette étude analyse l’évolution des principaux leviers de la publicité numérique en France, au 1er semestre 2021.

S’inscrire.

> Ultime vote des député·es sur le projet de loi développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales.

• Mercredi 14 juillet

> Fête nationale et défilé du 14 juillet

> Présentation à Bruxelles d’un projet de réglementation pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union Européenne.

• Jeudi 15 juillet

> Joe Biden, président des Etats-Unis, reçoit Angela Merkel, chancelière allemande, à la Maison Blanche

> Webinaire micro-entrepreneur, organisé par la CCI Hauts-de-France. S’inscrire.

Un atelier de trois heures pour comprendre le statut de micro-entrepreneur:

Comprendre les principes du régime de la micro-entreprise

Connaitre les règles sociales, fiscales et comptables auxquelles il répond

Savoir quelles sont les questions essentielles à se poser

Connaitre les principales aides possibles

• Vendredi 16 juillet

> 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco.

Organisé en ligne par l’Unesco en coopération avec le pays hôte, la République populaire de Chine

Programme et inscription.