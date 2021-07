Temps de lecture constaté 1’30

Qui ? Wonder Partner’s

Quoi ? Des services de réalité augmentée pour l’activité numérique des acteurs du retail

Les usages de la réalité augmentée n’en finissent plus de se diversifier. C’est dans le domaine du retail et des sites marchands que la start-up nantaise Wonder Partner’s entend imposer des outils numériques inédits jusqu’alors.

L’aventure Wonder Partner’s a commencé en 2018 à Nantes, pour Patrick Glück et Alexis Thomas. Dans un premier temps, l’entreprise se fait connaître du grand public en créant des cahiers de coloriage en réalité augmentée, avec son application Wonder Coloring. En scannant un dessin, celui-ci peut prendre vie. Le concept fait un tabac, et Wonder Partners vend 51 000 exemplaires en un temps record. Depuis, la start-up s’est spécialisée dans la réalité augmentée pour les marques du retail. Et vient de lancer son Augmented Shop, une offre clé-en-main et sur-mesure pour les acteurs du retail. Le principe est simple : la solution permet aux sites marchands de proposer des modules de visualisation de leurs produits à l’échelle 1 :1 directement chez leurs client·es, en trois dimensions. Autrement dit, Augmented Shop constitue ni plus ni moins un dispositif d’essayage virtuel et de visualisation pour les marques et les marketplaces de prêt-à-porter et d’accessoires. De quoi proposer une expérience client différenciante et à forte valeur ajoutée. Et diablement utile à l’heure de la crise sanitaire et des restrictions qui en découlent. Des cadors du e-commerce sont déjà séduit, dont Carrefour pour leur mobilier de jardin.

Conserver le lien malgré le virtuel

« En permettant la visualisation des produits dans l’espace réel ou l’essayage, notre mission est de recréer du lien et de rebooster l’appropriation produit / marque malmenée par la fermeture des magasins physiques. Au-delà de l’effet « wahoo » pour les clients, c’est une solution simple qui facilite les ventes, réduit le taux de retours et augmente l’affectif à la marque. On observe également une augmentation du trafic sur les sites équipés de la solution, du SEO et du temps de session du visiteur », résume Alexis Thomas, co-fondateur de Wonder Partners aux côtés de Patrick Glück. La solution Augmented Shop propose aux acteurs du retail d’offrir une expérience à leurs client·es autour de deux options. L’option Web AR intègre des modules de visualisation des produits chez l’utilisateur·rice. Exemple : un canapé, une table… « Plutôt que d’avoir des produits volumineux qui prennent énormément de place en boutique, le client peut les visualiser à l’échelle 1 dans l’espace réel via nos solutions web. Cela permet aux enseignes d’augmenter considérablement leur surface de vente. », argumente Alexis Thomas. L’option module d’essayage s’applique quant à elle en grande partie aux marques de mode et de prêt-à-porter. Concrètement, les client·es peuvent essayer virtuellement les produits grâce à l’application mobile (chapeau, chaussures, lunettes…). Du choix de la solution adaptée à son implantation dans le site des client·es en passant par la création de contenus grâce à son studio 3D, la jeune pousse gère tout de A à Z. Et la demande grimpe en flèche.

ABA