Audencia poursuit son engagement en faveur d’une plus grande diversité sociale • Pour l’heure, le Programme Grande École (PGE) de l’école de commerce nantaise accueille 18 % d’étudiant·es boursier·ères. Comme annoncé dans son plan stratégique, Audencia entend atteindre le taux de 25 % à horizon 2025. Un pari ambitieux qui devra nécessairement passer par des mesures concrètes. De là, dès la rentrée de septembre 2021, les étudiant·es boursier·ères des échelons 5 à 7 verront leurs frais de scolarité diminuer de 70 % pendant la première année du cursus. Puis, ces étudiant·es du PGE pourront opter pour le parcours « Engagement », pensé de façon à ce que les jeunes exercent en parallèle un job étudiant.

Marché du jouet : cartes stratégiques ou à collectionner et jeux en plein air ont le vent en poupe • À en croire les chiffres du cabinet NDP Group, les jeux en plein air ont la cote en ce premier semestre 2021. Les balançoires et les toboggans par exemple sont fortement plébiscités par les Français·es. La pandémie a amplifié le phénomène : « Les Français·es équipent (…) leur jardin et y aménagent des espaces ludiques pour leurs enfants », assure NDP Group. Sur le premier semestre, les ventes sont 20 % supérieures à ce qui avait été observé en 2019 sur la même période. Même son de cloche du côté des cartes stratégiques et à collectionner. Ce sont d’ailleurs les produits du jouet les plus vendus lors de ce semestre. Avec en tête : les indémodables cartes Pokémon !

Geste salarial de l’exécutif pour les fonctionnaires de la catégorie C • Mardi 6 juillet s’est tenu le « rendez-vous salarial de la fonction publique ». Résultat, pas d’augmentation globale des fonctionnaires. Mais la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, évoque un geste salarial pour les fonctionnaires les moins bien payé·es et les plus proches du Smic. « Il va y avoir une augmentation de 40 à 100 euros net mensuels pour les agents de l’Etat les plus proches du Smic (…) Cela sera fait selon l’ancienneté quand on est en catégorie C. 1,2 million d’agents sont concernés dans les trois fonctions publiques. Les contractuels sont aussi concernés », a précisé la ministre. Derrière, le gouvernement défend une mesure d’égalité – mieux vaut réserver cette hausse aux fonctionnaires les plus précaires – mais aussi économique. Puisque l’augmentation du point d’indice d’1 % pour tous·tes les fonctionnaires coûterait 2 milliards d’euros aux finances publiques, selon la ministre. Plus d’infos ici

Métaux lourds : presque tous·tes les Français·es sont contaminé·es • C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une étude menée par Santé publique France. Auprès d’un échantillon composé de 1 104 enfants et de 2 503 adultes. En résumé, 97 % des Français·es seraient contaminé·es aux métaux lourds. Comme l’arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre ou encore le nickel. Ces métaux, certes présents dans l’environnement, se retrouvent aussi dans notre alimentation, les céréales notamment. La consommation de tabac augmente par exemple l’imprégnation de cuivre et cadmium. Santé publique France recommande de suivre une alimentation diversifiée et de manger au moins deux fois par semaine du poisson « dont un poisson gras en variant les espèces et les lieux de pêche ».

Flunch, 39 restaurants vont définitivement fermer • « Après étude de toutes les solutions possibles, notamment de cession, ces restaurants vont définitivement fermer et ne rouvriront pas d’ici aux notifications de licenciement qui pourraient commencer à compter du 16 août 2021», a déclaré vendredi 2 juillet Guillaume Lecomte, directeur général de l’actionnaire de Flunch. Le groupe avait été placé en procédure de sauvegarde au mois de janvier – en raison d’un écroulement de son chiffre d’affaires avec la pandémie. 39 restaurants s’apprêtent donc à fermer définitivement leurs portes. « Entre 800 et 900 salarié·es » sont concerné·es par ces fermetures.