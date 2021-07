Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 5 juillet



>Webinaire : l’accompagnement et le financement de votre start-up par les business angels. À 10 h.

Un webinaire de la CCI Paris Île-de-France et de la Fédération nationale des business angels. Avec une question centrale : comment convaincre les business angels d’investir dans votre start-up ? Lien.

• Mardi 6 juillet



> Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux à l’Élysée

Et notamment les chefs de file des grands syndicats comme la CGT, la CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC). Ainsi que les organisations patronales comme le Medef ou la CPME. L’objectif ? discuter des grands défis à venir comme la pandémie, l’emploi ou encore les retraites.

> Webinaire : l’IPO, une nouvelle aventure pour les entrepreneur·es. Dès 9 h 30.

Un événement organisé par The Galion Project qui répondra à des questions comme : toutes les entreprises sont-elles compatibles avec l’IPO ? Sur quelle place de marché se coter ? Comment réussir l’IPO et, surtout, la suite de l’aventure cotée ? La table ronde sera animée par Guillaume Bregeras, journaliste aux Echos. S’inscrire.

> Journée internationale du baiser

« Un baiser, qu’est-ce ? Un serment fait d’un peu plus près, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu’on met sur l’i du verbe aimer ; c’est un secret qui prend la bouche pour oreille. » Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac)

• Mercredi 7 juillet

> Les tests covid deviennent payants pour les touristes étranger·ères qui viennent en France

« À hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques», avait précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

> Webinaire Retail et efficacité opérationnelle : comment les nouvelles technologies favorisent l’agilité et la fluidité des process ? À 11 h.

Ce webinaire reviendra sur le caractère indispensable, dans le monde du retail, d’améliorer l’expérience client et de simplifier la vie des collaborateur·rices. Un rendez-vous durant lequel interviendront Olivier Matge, directeur des ventes retail chez ServiceNow et Stéphane Bellec, journaliste spécialisé chez Infopro Digital Stories. Lien.

> Début du festival gratuit des après-midis sous les arbres, trois après-midis par semaine jusqu’au 30 juillet.

L’objectif ? Des comédien·nes viennent lire de grand·es poètes et auteur·es à Paris. Ce 7 juillet par exemple, les récits se dérouleront à l’espace Cardin, vers les Champs-Élysées. Cette année, Anna Mouglalis, Caroline Loeb et Thibault de Montalembert ont notamment répondu présent·es pour lire – entre autres – Sagan ou Aubenas

• Jeudi 8 juillet

> SME Online – été 2021 : les cahiers de vacances des entrepreneur·es, entre 9 h et 18 h. Lien.

Au programme de la journée :

Des conférences en ligne pour vous former gratuitement sur le thème « Été 2021 : les cahiers de vacances des entrepreneur·es »

Des stands virtuels sur lesquels vous consultez la documentation, vidéos et guides à votre disposition.

Des exposant·es qui répondent à vos questions en direct.

>Webinaire : Expérience d’achat b2b en France. À 9 h. S’inscrire.

Au programme :

Les sources d’information privilégiées dans le parcours d’achat b2b

Les attentes des professionnel·les en sortie de crise : retour des événements physiques, rendez-vous à distance, self-service en ligne…

Les souhaits d’évolution de la relation commerciale et la vision de l’arrivée des bots et de l’IA

Les priorités de vos clients en termes d’achat en ligne, de gestion de la donnée, de respect des critères RSE…

• Vendredi 9 juillet

>Webinaire Stratégie SEA : comment automatiser vos campagnes de search payantes ? À 14 h. S’inscrire.

Au programme :

SEO : comment performer vite et fort ?

Comment augmenter significativement votre chiffre d’affaires grâce au Search ?

• Samedi 10 juillet

> Disparition d’André Verchuren, le célèbre accordéoniste français nous quittait le 10 juillet 2013, âgé de 92 ans.

• Dimanche 11 juillet

> Finale du championnat d’Europe de football, à Londres 21 h.

Cet ultime rendez-vous opposera le vainqueur du match Italie-Espagne au gagnant de la rencontre entre l’Angleterre et le Danemark.