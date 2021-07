Temps de lecture constaté 2’30

Le télétravail, l’ami de la productivité • C’est le grand gagnant de cet épisode covid. Le télétravail se poursuit et perdurera post-pandémie. Reste à trancher au sein des entreprises le nombre de jours par semaine à travailler à domicile. « Environ 40 % des emplois en France sont partiellement en télétravail et près de 30 % peuvent l’être sans perte de productivité dans la durée », chiffre Sébastien Lacroix, directeur associé senior chez McKinsey. Mieux, au global, Nicholas Bloom – professeur à Stanford – estime que le télétravail entraîne une hausse de la productivité de 5 %. Puisque les salarié·es, en raison d’un gain de temps sur les transports, travailleraient plus à la maison. Malgré tout, cette productivité augmente surtout pour les métiers aux tâches répétitives et administratives.

Belles perspectives pour le pouvoir d’achat des Français·es • En 2020, le pouvoir d’achat a résisté grâce aux aides de l’État (+0,4 % l’an dernier). Cette année, selon l’Insee, le pouvoir d’achat des ménages devrait accélérer (+1,8 %), grâce au rebond des revenus d’activité et à la relance de l’économie. Contre vents et marées, les ménages français sont sortis quasiment indemnes de cette première année de crise, notamment grâce à l’épargne et à la préservation des revenus. Les perspectives pour 2021 sont marquées par une vive reprise et des projections encourageantes. Ainsi, selon l’Insee, en dépit d’une inflation qui devrait grimper à 1,5 % de moyenne, le pouvoir d’achat poursuivra sa remontée. « La reprise de l’activité va permettre aux ménages de retrouver les revenus tirés de leur emploi », affirme Olivier Simon, chef de la division synthèse conjoncturelle de l’Insee.

L’économie française devrait retrouver son niveau d’avant-crise dès la fin 2021 • Dans sa dernière note publiée ce jeudi 1er juillet, l’Insee revoit ses prévisions à la hausse et se montre optimiste pour le rebond de l’économie. L’institut estime que l’activité économique rebondira de 6 % en 2021, grâce à une solide reprise de la consommation. Aussi, le PIB devrait progresser de 0,7 % au deuxième trimestre, puis de 3,4 % au troisième et de 0,7 % au quatrième. L’Insee table donc sur une vigoureuse croissance et se montre plus optimiste que le gouvernement qui prévoit « au moins » 5 %. Sous réserve que la progression du variant Delta ne provoque pas le retour de contraintes sanitaires sévères, l’Insee prévoit donc que l’économie française devrait renouer avec son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année.

Arrivée du label « Employeur Pro-Vélo » • Un label lancé le 1er juillet dans le cadre du congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). L’objectif : doper le nombre de vélotaffeurs dans le pays ! Selon les chiffres établis en 2017, on compte 500 000 salarié·es qui vont travailler à vélo en France, soit environ 2 % de l’ensemble des salarié·es. La pandémie est depuis passée par là : « L’année 2020 a été exceptionnelle, on a gagné cinq à dix ans, selon où on est sur le territoire en France, et le vélo a été (re)légitimé comme mode de transport du quotidien », constate Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Le dispositif des Certificats d’économie d’énergie financera la mise en place de cette culture vélo au sein des entreprises, avec un budget de 40 millions d’euros jusqu’à fin 2023. Et 80 millions d’euros au total si l’on prend en compte une partie de la couverture des investissements consentis par les entreprises. Pour ces sociétés, il sera ensuite possible de se voir attribuer le label « Employeur Pro-Vélo ». Une manière aussi d’attirer de nouveaux talents.

Airbnb condamné à huit millions d’euros d’amende à Paris • Victoire pour la Ville de Paris contre la plate-forme de location de logement meublés Airbnb. Le tribunal judiciaire de la capitale a condamné la société Airbnb Ireland à une amende de plus de 8 millions d’euros pour avoir maintenu des annonces sans numéro d’enregistrement depuis 2017. Une pratique pourtant obligatoire. Airbnb devra donc s’acquitter d’une amende civile de 8 000 euros par annonce de location publiée sans numéro de déclaration. La mairie de Paris a recensé 1 010 annonces frauduleuses pour « manquement aux obligations du code du tourisme ».

Selon Counterpoint Research, l’IPhone 12 déjà vendu à plus de 100 millions d’exemplaires • Pus d’un milliard de personnes dans le monde utilisent un IPhone. Et les IPhone 12, lancés en octobre, ne devraient pas inverser la tendance. Bien au contraire. D’après Counterpoint Research, 100 millions d’exemplaires auraient déjà été vendus ! En sept mois donc… Un record. Pour atteindre ce volume de ventes, l’IPhone 11 aurait par exemple dû attendre deux mois supplémentaires. Pour rappel, la dernière gamme d’IPhone a la particularité d’être compatible avec la 5G.