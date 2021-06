Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 28 juin

> Webinaire Démarrer, du cycle Être un acteur du changement en entreprise ou dans mon organisation, c’est possible !

Pour celles et ceux prêtes à agir pour faire évoluer les décisions et les stratégies dans leur entreprise ou organisation pour qu’elles répondent aux défis climatiques et environnementaux. Organisé par Alumni for the Planet et animé par Gwenola Bliek, consultante en leadership ethnique et Caroline Lejeune, experte en transformation des entreprises.

De 18 h à 20 h. S’inscrire.

> Salon mondial du mobile à Barcelone, Espagne.

> Tournoi de tennis de Wimbledon, Londres

• Mardi 29 juin

> La journée du marketing local, les grands enjeux du marketing local en 2021.

100 % numérique, à partir de 9 heures. S’inscrire.

Au programme :

Pourquoi la proximité est de retour dans les stratégies marketing ?

Gérer tout le marketing local de vos établissements dans un seul outil

La consommation omnicanale : une nouvelle ère

Think local, act local : la proximité réinventée pour booster vos campagnes de communication

Les nouveaux enjeux du marketing local

Comment construire une stratégie média qui répond aux enjeux des points de vente ?

> Impact Start-up – Transformer l’avenir, 1re édition du mapping des start-up tricolores à impact par BpiFrance et France Digitale. S’inscrire.

Au programme :

Présentation de la première cartographie des start-up à impact

1 re table ronde : VC-Une approche spécifique pour l’impact

table ronde : VC-Une approche spécifique pour l’impact 2e table ronde : la socialtech pour un impact social, a-t-on posé la première brique ?

• Mercredi 30 juin

> Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence

> Irep Forum : Quelle(s) mesure(s) digitale(s) dans le monde d’après?

Visioconférence consacrée aux mesures de la performance numérique et aux enjeux d’un monde où les cookies ont disparu.

Organisé par l’Irep, IAB France et le CESP. S’inscrire.

> Gaming Connecting Day, le 1er événement 100 % business dédié au gaming et à l’e-sport. Organisé par 109 Network. S’inscrire.

Au programme :

Du contenu : une étude, des retours d’expérience de marques…

Des rencontres one-to-one avec des partenaires référents sélectionnés par 109 Network

Des échanges avec les grands influenceurs de l’écosystème

• Jeudi 1er juillet

> France Innovation meetings mobilité, une journée en ligne de rencontres avec les acteur·rices, décideur·ses et financeur·ses du domaine de la mobilité. S’inscrire.

> Congrès Entreprise du Futur – 6e édition. Le rendez-vous de la relance économique en France. Organisé par Entreprise du Futur, La French Fab et Alliance Industrie du Futur.

Lieu : Groupama Stadium de Lyon. S’inscrire.

Au programme :

Keynotes et déjeuner business avec huit dirigeants de PME et ETI

Lancement de la filière Solutions industrie du Futur

Lancement par Bpifrance du premier événement Tech’in’Fab en région

> Disparition de l’écrivain Louis-Ferdinand Céline, il y a 60 ans

• Vendredi 2 juillet

> Montreux Jazz Festival

> Campus TF1 2021 – Écoresponsabilité

Environnement & entreprises : comment accélérer sa transition pour une société plus durable ? Organisé par TF1 Publicité à la Seine Musicale, Boulogne-Billancourt. S’inscrire.

Au programme :

Présentation de l’étude Évolutions sociétales 2025 : une quête holistique du mieux vivre pour transcender la durabilité

Table ronde : les nouvelles définitions de l’entreprise responsable

Écologie : la voie de l’émerveillement

Table ronde : comment communiquer à l’heure de l’écoresponsabilité

Table ronde : Time to act : mise en place d’une trajectoire unique pour le secteur

> New leaders of Data. Un rendez-vous numérique entre pairs pour identifier les personnalités et pratiques émergentes de votre fonction ou secteur.

Organisé par Drive Innovation Insights (DII) dans le cadre du Data Tour qui réunit l’ensemble des acteurs responsables du déploiement des stratégies data-driven au sein de l’entreprise. S”inscrire.

> Disparition de l’écrivain Ernest Hemingway, il y a 60 ans

• Samedi 3 juillet

> Disparition de Jim Morrison, il y a 50 ans