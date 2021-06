Temps de lecture constaté 2’30

BTP : un chantier sur cinq pourrait s’arrêter d’ici à trois mois • La faute à la Chine et aux États-Unis qui raflent une majeure partie des matières premières sur les marchés internationaux. Comme le bois, la ferraille, le plastique ou encore les carrelages. Au point que pour le secteur du BTP en France, certains chantiers se retrouvent à l’arrêt. « À cause de cette pénurie et de la flambée des prix qui en découle, 20 % des chantiers risquent de s’arrêter dans les trois mois », alerte Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). En réaction, l’État a quand même pris une circulaire en juin qui vise à ne pas appliquer de pénalités aux entreprises du bâtiment, victimes de retards de livraison en raison de cette pénurie. Mais cette circulaire concerne les marchés publics. Alors la Fédération Française du Bâtiment plaide pour une suspension des pénalités de retard y compris pour le secteur privé.

Pic historique des embauches en mai • Le rebond de l’emploi se confirme. Mieux, la caisse nationale des Urssaf a recensé en ce mois de mai 2021 des chiffres jamais atteints : 785 000 déclarations d’embauche hors intérim. Dont 382 800 en CDI. Certes, ces chiffres ne sont que provisoires, mais révèlent une réelle tendance. Et confirment que le marché du travail retrouve des couleurs. C’est simple, ce nombre de déclarations d’embauches constitue un record absolu sur un mois. Il faut remonter à janvier 2006 pour retrouver de tels sommets. Le record concerne les CDD longs et les CDI, avec respectivement 401 756 et 382 793 déclarations. À titre de comparaison, on décompte 43 600 déclarations de CDD longs et 37 800 déclarations de CDI de plus qu’en mai 2019, malgré un PIB qui reste inférieur que ce qu’il était avant la crise sanitaire.

« Reviens la nuit », une soirée test pour le retour des discothèques • Les discothèques rouvriront le 9 juillet. Avec son lot de restrictions sanitaires. Mais avant le retour sur la piste de danse, une soirée test se déroulera en discothèque samedi 26 juin. À la manière de ce qui avait été fait pour le concert test d’Indochine. À l’initiative du projet : l’AP-HP et l’ANRS Maladies infectieuses émergentes, une antenne de l’Inserm. Deux soirées auront lieu, une au Cabaret sauvage (Paris 19e) et une autre à la Machine du Moulin Rouge (Paris 18e). Près de 4 400 personnes seront sélectionnées. Une moitié ira s’amuser en boîte de nuit, pas l’autre. L’objectif visera à constater d’éventuels écarts de contaminations – a posteriori – entre les deux groupes…

En Finlande, gare à la pénurie de main d’œuvre • On le sait, la Finlande s’affiche comme le pays où les gens sont les plus heureux. Et pourtant, le pays nordique ne parvient pas à attirer les travailleur·ses étranger·ères pour résoudre sa crise démographique. En Finlande, on compte déjà quatre séniors âgés de plus de 65 ans pour dix personnes en âge de travailler. Ce pourrait être un pour deux d’ici à 2030… La langue est difficile, or « un grand nombre d’entreprises et d’organisations finlandaises sont très attachées à l’utilisation du finnois, et d’un finnois très fluide », souligne Saku Tihveräinen, recruteur à l’agence Talented Solutions. Sans compter un climat rude qui peut freiner. La Finlande estime qu’il faudrait un solde migratoire positif de 20 000 à 30 000 personnes chaque année, soit le double d’aujourd’hui. Afin de maintenir un haut niveau de ses services publics et soins gériatriques par exemple. Et pour combler aussi le déficit des retraites qui se profile…

Microsoft atteint les 2 000 milliards de dollars de valorisation • Le géant du numérique fondé par Bill Gates et Paul Allen est devenu ce mardi 22 juin la seconde entreprise cotée en Bourse à atteindre les 2 000 milliards de dollars de capitalisation à Wall Street. Ce club très fermé est donc désormais composé de deux mastodontes et rivaux du numériques : Apple et Microsoft. Entre les deux entreprises états-uniennes, l’écart se resserre. Au profit de Microsoft. Depuis le début de l’année 2021, le cours de Microsoft a progressé de 19 %. Contre seulement 1 % pour la firme à la pomme. Les investisseurs plébiscitent la stratégie de Satya Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, et le positionnement de l’entreprise dans le cloud et l’intelligence artificielle. Preuve de la démesure des résultats d’Apple et Microsoft : leurs capitalisations qui dépassent les 2 000 milliards de dollars se rapprochent de la valorisation cumulée des 40 entreprises du CAC 40 (2 612 milliards de dollars). Et sont supérieures au PIB que devraient créer le Canada et la Corée du Sud cette année.

Sécurité sociale : un déficit proche de 40 milliards d’euros en 2021 • La Commission des comptes de la Sécurité sociale a livré ses prévisions, et table sur un solde négatif de 38,4 milliards d’euros pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse cette année. Soit une détérioration de 2,6 milliards d’euros par rapport au budget voté fin 2020. En somme, si l’activité économique repart et que la saison estivale laisse espérer un rebond durable, la Sécurité sociale reste engluée dans les conséquences de la crise sanitaire. Le déficit 2021 s’annonce quasi égal au déficit record de l’exercice 2020 (38,7 milliards d’euros). Le décalage négatif entre les prévisions réalisées lors du vote du budget de la Sécurité sociale pour 2021 et celles révélées aujourd’hui s’expliquent simplement : le législateur espérait une amélioration rapide de la situation sanitaire. Mais les courbes de contaminations et de circulation du virus en 2021 ont eu raison de cet espoir, et provoqué le maintien des dispositifs d’urgence et des dépenses de santé records.