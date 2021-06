Temps de lecture 2’25

Le livre blanc Operating partner d’I&S Adviser vient de paraître.

Il s’intitule L’operating partner, botte secrète des PME et ETI en croissance. C’est une analyse complète, étayée de chiffres et illustrée de témoignages, pour tout savoir sur ce nouveau métier – qui, quand et comment – et ainsi concourir à la création de valeur par les entreprises.

Le métier d’operating partner connaît actuellement un fort développement en France. Les annonces régulières de nouvelles recrues par les fonds d’investissement ou encore la création fin 2020 du Club Operating Partners de France Invest en attestent. Au sein de réseaux indépendants ou en tant que collaborateurs de fonds d’investissement, les operating partners s’imposent progressivement dans le paysage de l’accompagnement du chef d’entreprise.

Cependant, peu de dirigeants français à la tête de PME et ETI cernent bien leurs spécificités et savent sur quels sujets les solliciter.

« La situation économique actuelle incite particulièrement les chefs d’entreprise à se faire épauler. Alors que les chiffres sur les procédures collectives ont certes baissé de 40 % en 2020 par rapport à 2019, les interrogations sur l’endettement des entreprises commencent à poindre. Pour la CPME, entre 60 000 et 100 000 entreprises seront en situation de ne pas pouvoir rembourser leurs échéances. Une étude du BCG en 2018 indiquait que le taux de faillite des entreprises atteignait 4 0 % quand elles ne sont pas accompagnées contre 20 % lorsqu’elles le sont. Plus que jamais, il est donc important d’y voir clair parmi les types de soutien que peuvent activer les patrons de PME, start-up et ETI pour relever ce challenge supplémentaire », analyse Isabelle Saladin

C’est donc pour répondre à toutes les questions qu’ils se posent qu’I&S Adviser a décidé de consacrer un livre blanc à ce métier clé. Disponible en téléchargement à compter du 24 juin 2021, il donne toutes les clés pour que demain, tout chef d’entreprise sache pourquoi et quand faire appel à un operating partner, comme il sait pourquoi et quand solliciter un avocat, un comptable ou encore un investisseur.

En 7 chapitres, le livre blanc apporte des réponses concrètes et complètes, illustrées de témoignages, à toutes les questions : qui sont-ils ? Depuis quand cette profession existe-t-elle et comment est-elle née ? À quoi les operating partners servent-ils ? Sur quels sujets travaillent-ils ? Comment interviennent-ils auprès des chefs d’entreprise ? Quand est-il opportun de faire appel à eux ? Qu’est-ce qui les différencie des autres professionnels de l’accompagnement ?

Un éclairage pratique pour plus de pragmatisme des chefs d’entreprise et la volonté de ne plus les laisser affronter seuls les défis du développement stratégique.

Parce qu’au bout du compte, rien n’est plus précieux que l’appui de pairs qui l’ont déjà fait et qu’il n’y a pas de raison que cette botte secrète – qui a permis aux Américains de se relancer après la crise financière de 2008 – soit l’apanage des seuls Anglo-Américains.

Livre blanc téléchargeable sur https://livreblanc.isadviser.com/operatingpartner

Ou disponible sur demande auprès de Claire Flin – 06 95 41 95 90 – clairefline@gmail.com www.isadviser.com