Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 21 juin



>Il n’y aura pas de couvre-feu à 23 heures ce soir.

Après la fin du port obligatoire du masque en extérieur – sauf quelques cas précis – les restrictions sanitaires sont peu à peu levées sur le sol français. Alors qu’il devait s’achever le 30 juin, le couvre-feu à 23 heures est supprimé dès aujourd’hui. Le retour à une vie « anormalement normale » se précise.

> Journée mondiale du yoga

> Fête de la musique



Maintenue, mais particulière : sans couvre-feu, sans masque obligatoire, petits concerts dans les bars et les restaurants autorisés, mais pas de regroupement à plus de dix – une rigolade u vu des dernières fêtes sauvages et même les rassemblements devant des écrans télé dans la rue ! –, enfin plusieurs villes n’autoriseront pas la fête dans les rues…

• Mardi 22 juin

> Be a Boss 2021, étape Île-de-France, à 9 heures

Un forum national dédié aux femmes entrepreneures. Un événement qui offre l’occasion chaque année à plus de 1 000 femmes porteuses de projet ou déjà entrepreneures d’assister au forum dans leur région et de présenter localement leur projet en vue de concourir aux Be a Boss Awards. Ce 22 juin laisse place à l’étape francilienne. S’inscrire.

> Salon SME Online , entre 9 heures et 18 heures

Freelances, créateurs et dirigeants de petites entreprises : sans vous déplacer, faites le plein de solutions et de conseils pour créer, gérer et développer votre activité. Lien.

Au programme :

Des conférences en ligne pour vous former gratuitement sur le thème Auto-entrepreneur : toujours une bonne idée pour se lancer ? »

Des stands virtuels sur lesquels vous consultez la documentation, vidéos et guides à votre disposition

Des exposants qui répondent à vos questions en direct

• Mercredi 23 juin

> House of Instagram, édition TPE/PME, dès 14 h 30

Instagram poursuit son engagement et ses efforts pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Un rendez-vous pour aider les entrepreneur·es à exploiter tout le potentiel de la plate-forme et continuer de développer leur business malgré la crise. Lien.

> Journée mondiale pour la fonction publique

« Tous les pays et tous les peuples doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. La fonction publique doit être diverse et éthique. Elle doit être véritablement au service de la population, améliorant les vies des plus pauvres et des plus vulnérables », Ban Ki Moon, ancien secrétaire général de l’ONU

• Jeudi 24 juin

> Webinaire. « Parcours client : les clés pour convertir et fidéliser votre audience », à 9 h 30

Les leviers numériques sont devenus des outils indispensables pour que tout type d’entreprise génère des leads qualifiés, interagir avec leurs audiences et transformer des prospects en clients satisfaits. Lien.

Au programme :

L’évolution des attentes des consommateurs et la complexité des parcours clients non-linéaires

Comment utiliser la data pour mieux définir vos cibles (besoins et pain-points) et répondre avec justesse à leurs attentes ?

Comment cartographier le parcours client afin d’être pertinent dans votre approche marketing et dans l’expérience utilisateur proposée ?

Comment générer du contact qualifié et favoriser la transformation/conversion ?

> 48e édition du festival de Bande dessinée d’Angoulême

> EuraTech’Day Summer, sur place et en ligne, entre 14 h et 17 h 30

Un rendez-vous plein de conseils sur la gestion des étapes clés au sein de votre entreprise : trouver un·e associé·e, gérer son exit, entrer en phase d’hypercroissance après les premières rentrées de cash, etc. Des entrepreneur·es et professionnel·les de l’innovation partageront leurs expériences et discuteront des nouveaux enjeux de l’entrepreneuriat. S’inscrire.

• Vendredi 25 juin

> Webinaire. L’hydrogène, une opportunité pour la logistique, session Repères et offres de véhicules hydrogène, entre 11 h et 12 h 30. Lien.

Points clés abordés :

Évaluez la pertinence du vecteur hydrogène en complémentarité des autres énergies

Découvrez l’offre actuelle de véhicules logistiques hydrogène sur le marché

Bénéficiez du retour d’expérience des premiers démonstrateurs de mobilité lourde hydrogène déployés sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence

Identifiez les opportunités de financements

• Samedi 26 juin

> Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie

Depuis 1976, l’abandon d’animaux représente un délit. Cette journée mondiale, qui arrive fin juin, rappelle que ce fléau sévit d’autant plus à l’aube des vacances.

> Départ du Tour de France à Brest.