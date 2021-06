Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 31 mai

> Fête de la radio du 31 mai au 6 juin. Pour une semaine, les radios et les auditeurs pourront revivre l’histoire de ce média qui fête cette année le centenaire des premières émissions radiophoniques depuis le site de la Tour Eiffel. Organisé par Radio France.

> IT’Night, la nuit de l’entreprise numérique. « La soirée de l’année du monde de l’IT » réunit plus de 800 professionnel·les pour fêter les plus belles innovations IT autour d’une remise des prix. Organisé par Républik MDC. S’inscrire.

• Mardi 1er juin

> Future Intelligence, innovation par les données et intelligence artificielle au service de l’humain. Trois jours de rencontres et de débats autour de l’IA et de l’innovation par les data. Cet événement met en contact les porteur·ses de projets avec les fournisseur·ses de solutions via un agenda personnalisé de rendez-vous d’affaires préprogrammés. Du 1er au 3 juin. Organisé par ABE – Advanced business events. S’inscrire.

> Cloud Days 2021. Aujourd’hui, dopée par la crise sanitaire, l’importance du cloud dans la transformation numérique n’est plus une question mais désormais une évidence. Mais comment bien choisir son fournisseur de cloud ? Organisé par 3DS Outscale. S’inscrire.

Les grandes thématiques de l’édition 2021:

Souveraineté

Sécurité

Industrie

RSE

• Mercredi 2 juin

> Webinaire. Connaître les éta,pes pour bien réussir sa levée de fonds. Je souhaite lever des fonds mais comment faire ? Auprès de qui ? Quelle stratégie adopter et comment me préparer ? Comment contacter les bons investisseurs ? Comment convaincre un investisseur ? Si je lève des fonds qu’en est-il de mon impact ?

Webinaire de la French Tech Bordeaux animé par La Ruche avec la présentation d’Alliance for impact. S’inscrire.

> Retail’Days, le sommet des dirigeant·es d’enseignes. Deux jours (les 2 et 3 juin) de rencontres d’affaires entre décideur·ses et partenaires innovants. 100 directions d’enseignes, 50 fournisseurs ciblés, 800 rendez-vous en face à face. En présentiel à l’Hôtel Le Royal de Deauville (14).

Le programme. S’inscrire.

> Webconférence. Investir dans la Smart City pour accompagner la transformation des métropoles de demain, 10 heures.

Le programme :

• À quoi ressembleront les villes de demain ?

• Quels secteurs d’activités et quelles entreprises contribueront à rendre vivables ces métropoles ?

• Pourquoi pensons-nous que cette thématique puissante et mondiale génère de réelles opportunités pour l’investisseur ?

S’inscrire.

• Jeudi 3 juin

> Webinaire. De manager opérationnel à dirigeant·e entrepreneur·se, osons franchir le pas ! Échanges sur la transition entre le management et la direction d’entreprise. Organisé par le groupe IGS. S’inscrire.

> Webinaire. Comment concilier les objectifs business et la stratégie RSE de votre entreprise? Cinq étapes pour devenir une marque engagée. Organisé par The Good. S’inscrire.

Le programme

Impacts et engagements d’entreprise : de quoi parle-t-on précisément aujourd’hui ?

Labels, outils et acteurs majeurs de l’engagement : qui sont-ils et quels sont leurs degrés d’exigence ?

Cinq étapes pour passer de la vision à l’action: comment construire votre roadmap ?

> 5e étape dédiée à la région Sud et l’élection locale des Be a boss Awards, de Be a boss Sud, forum national dédié aux femmes entrepreneures, à partir de 9 h 30.

• Ouverture par Charlotte Dubost, dirigeante de Mégara-berceau Magique et marraine de l’événement • Pitchs de 7 entrepreneures et élections aux Be a boss Awards : Inès Bazillier, Fruit & Food, Manon Campagne, Harriett, Amélie Coulombe, Krokola, Sibylle Sanchez, Mootion, Ludivine Blanc, Valwast, Sophie Brette, Wesociety, Élise Thevenin, Mysteriokid • Conférences & tables rondes. S’inscrire.

• Samedi 5 juin

> Journée mondiale de l’environnement