Mauvaise gestion des cookies, la Cnil passe à l’attaque ! • Depuis le mois d’avril, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) contrôle la bonne gestion des cookies par les sites. Or, la présidente de la commission a adressé une « vingtaine de mises en demeure ». Et notamment à certains géants du numérique. En cause, ces sites n’offriraient pas la même facilité aux internautes pour refuser les cookies… que pour les accepter ! Les sites en question disposent d’un mois pour se mettre en conformité. Pour rappel, la Cnil précise que les amendes en cas de non-conformité peuvent aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires. Google et Amazon s’en souviennent. Deux sociétés déjà sanctionnées pour leurs mauvaises pratiques en termes de cookies. Une amende à hauteur de 100 millions d’euros pour Google, 35 millions pour Amazon.

Coca-Cola, de nouveau la marque la plus vendue en 2020 • Encore une fois. Pour la neuvième année consécutive plus précisément. L’an passé, la marque Coca-Cola a été choisie plus de 6,5 milliards de fois par les consommateur·rices dans le monde. Soit une hausse de 4 % en un an, constate le classement Brand Footprint de Kantar. Il s’agit des ventes consommées à domicile. Car sinon, les ventes de Coca-Cola, dans les bars et restaurants, se sont effondrées en raison de la pandémie. En France, Coca-Cola n’arrive que quatrième. Derrière Herta, Président et Fleury-Michon.

Nouvelle aide pour certain·es commerçant·es • Le « quoi qu’il en coûte » du Président de la République se poursuit. On le sait, nombre de commerces de détail – l’habillement, les chaussures, la maroquinerie, etc. – ont fait face aux confinements et ont accumulé des stocks, transformés en invendus. Depuis mardi 25 mai, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) pourra leur verser une aide additionnelle. Qui « s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés et de moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires », a précisé Alain Griset, le ministre délégué aux PME. Le soutien en question pour compenser les invendus s’élève au maximum à 80 % du montant perçu via le Fonds de solidarité. Pour rappel, la moyenne des aides perçues au titre du Fonds de solidarité atteint 7 600 euros, cette nouvelle aide tournerait donc autour de 6 000 euros par commerce concerné.

Ouverture en 2023 de l’Académie de santé de l’OMS • Son destin ? « Devenir la structure de formation de référence en matière de santé publique ». Emmanuel Macron a annoncé l’ouverture de l’Académie mondiale de la santé en 2023, à Lyon. Le projet remonte à juin 2019 avec la volonté de « former aux enjeux sanitaires globaux les responsables publics, les dirigeants d’entreprises et les forces vives de la société civile mondiale ». Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici à 2030, il pourrait manquer dans le monde… 18 millions d’agents de santé !

L’an passé, la fiction française a cartonné à la télé ! • À en croire les données du Centre national du cinéma et de l’image dessinée (CNC), en 2020, 95 des 100 meilleures audiences pour des programmes de fiction à la télévision renvoient à des œuvres françaises. Jolie performance et même un record depuis quinze ans ! Les cartons d’audiences ont été réalisés sur les chaînes historiques du pays : TF1, France 2, France 3, Canal +, M6 et Arte. En parallèle, les chaînes ont proposé moins de soirées dédiées à la fiction en 2020, plus coûteuses à produire que d’autres programmes. Car dans le même temps, il fallait faire face à l’effondrement du marché de la publicité…