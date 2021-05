Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Hier 25 mai

> Sommet du Conseil européen sur le coronavirus, le climat et la Russie, Bruxelles.

> Investiture du nouveau président de l’Équateur, Guillermo Lasso.

> Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS, Genève.

• Aujourd’hui, 25 mai

> Webinaire Shopping In-Store : pourquoi le mobile va tout changer ? Par la Mobile Marketing Association France (MMAF), entre 9 h et 10 h 30.

Un événement qui entend démontrer l’impact du mobile sur l’acte d’achat en magasin. S’inscrire.

> Journée mondiale de l’Afrique

Ce jour célèbre l’anniversaire de la signature des accords de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). C’était le 25 mai 1963. L’objectif tend au rapprochement des peuples africains et vise le développement et le progrès économique du continent.

> Vote en première lecture par les députés du projet de loi pour la confiance en l’institution judiciaire.

• Mercredi 26 mai

> Webinaire Design System : comment accélérer la conception des produits tout en améliorant l’expérience de marque ? Un rendez-vous d’Hub Institute et IBM, à 11 h. Lien pour s’inscrire.

Au programme :

Qu’est-ce que le Design System et à quels enjeux de l’entreprise répond-il ?

Quels sont les principaux bénéfices attendus ?

Quelles sont les étapes de sa mise en œuvre et comment engager des équipes multidisciplinaires (designers, développeurs, spécialistes métier…) qui donnent vie aux produits/services ?

> Webinaire : les start-ups de la crise ou comment faire de ce moment incertain une opportunité ? À 17 h. Lien.

Un rendez-vous en compagnie de :

Nicolas Beuvaden , président chez Welcome at Work ou comment repenser les espaces de travail de demain ?

, président chez Welcome at Work ou comment repenser les espaces de travail de demain ? Aurélien Linz , CEO de Minuit Une ou comment anticiper le retour du monde du spectacle ?

, CEO de Minuit Une ou comment anticiper le retour du monde du spectacle ? Frank-David Cohen , CEO et cofondateur de Klassroom ou comment faciliter la communication entre parents et monde de l’éducation dans un contexte inédit ?

, CEO et cofondateur de Klassroom ou comment faciliter la communication entre parents et monde de l’éducation dans un contexte inédit ? Olivia Dumoulin, Chief Financial Officer chez eLichens ou comment s’assurer de notre santé en mesurant la qualité de l’air ?

> Réouverture du musée Carnavalet à Paris après 4 ans de restauration.



• Jeudi 27 mai

> Journée live du Salon SME, entre 9 h et 18 h. S’inscrire.

Au programme :

7 conférences en ligne gratuites pour aider les entrepreneur·es et les freelances à créer et développer leur entreprise en 2021, parmi lesquelles :

Réussir sa prospection

Négocier et vendre

Adapter sa posture commerciale

Défendre ses prix et marges

Se faire payer

Développer ses ventes en ligne

Gérer et administrer ses ventes

> Le Président de la République est au Rwanda et en Afrique du Sud.

> Sommet en virtuel des dirigeants de l’Union européenne et du Japon.

• Vendredi 28 mai

> Conférence : Entrepreneurs, comment réussir sa levée de fonds ? Organisée par l’association Mouvement Up, à 9 heures.

Cet événement laissera place à l’intervention de Julien Benayoun, directeur général et cofondateur de Lita.co. Découvrir toutes les bonnes pratiques et erreurs à éviter pour réussir sa levée de fonds ! Lien pour s’inscrire.

> Webinaire : Quelles stratégies de développement pour se lancer à l’international ? À 14 heures. Avec les témoignages de deux start-up, Swile (lancée au Brésil) et Toucan Toco (qui a posé un pied aux États-Unis). . Lien.

Sujets abordés :

Pourquoi se développer à l’international ?

Quelle(s) stratégie(s) opter pour se lancer à l’étranger ?

Comment les filiales collaborent-elles avec le siège social ?

> AG des actionnaires de Total, désormais dénommé TotalÉnergie

• Samedi 29 mai

> Réouverture de l’exposition Largo Winch à la Cité de l’Économie, musée interactif qui vulgarise la finance et l’économie. Or, ces thématiques sont indissociables de la série Largo Winch… Plus d’infos ici.

> Journée internationale des casques bleus

• Dimanche 30 mai

> Journée mondiale de la sclérose en plaques.