Temps de lecture constaté 2’30

Fusion de WarnerMedia et Discovery et naissance d’un nouveau géant des médias • Le mariage était attendu, il débouche sur la création d’un nouveau mastodonte des médias et des télécommunications. Ce lundi 17 mai, le groupe américain de télécommunication AT&T a annoncé la fusion de sa filiale WarnerMedia – propriétaire des chaînes de télévision CNN, TBS, TNT et HBO et du studio de cinéma Warner Bros– avec le groupe de médias Discovery, qui possède entre autres la chaîne Eurosport. L’objectif : concurrencer et tenir tête aux plates-formes de streaming qui affolent les compteurs ces derniers mois. Grâce à cette opération, AT&T va recevoir environ 43 milliards de dollars en espèces et en titres de créances, et ses actionnaires 71 % du groupe nouvellement créé. L’issue de la fusion est attendue d’ici à la mi-2022. Dans le même temps, TF1 et M6 s’apprêtent eux aussi à la grande fusion…

Pour 70 % des Français·es, un site marchand en langue étrangère constitue un frein à l’achat • Une étude menée par Opinionway pour Weglot confirme que la crise sanitaire a donné un sacré coup d’accélérateur à l’e-commerce ! Mais sur les sites étrangers, les Français·es seraient encore trop réticent·es. Seul·es 35 % déclarent consulter ou acheter souvent ou parfois sur des sites marchands étrangers (en dehors des plus connus comme Amazon). Pourtant, ils·elles sont curieux·ses : « 54 % se rendent sur ces sites souvent ou parfois », chiffre l’étude. Mieux, les consommateur·rices français·es envisagent (à 40 %) commander un produit sur le Web et sur un site étranger d’ici à six mois.

Accord pour un futur avion de combat européen • La coopération européenne vers la création d’un système de combat aérien continental se précise. La France, l’Allemagne et l’Espagne ont annoncé avoir trouvé un accord pour lancer les contrats d’études du système de combat aérien futur (SCAF), à l’issue d’âpres négociations marquées par les rivalités industrielles. Ces études sur lesquelles se sont entendues la ministre des Armées Florence Parly et ses homologues Annegret Kramp-Karrenbauer et Margarita Robles portent sur environ 3,5 milliards d’euros d’ici à 2024. Un investissement dit de « phase 1B » réparti à parts égales entre les trois pays. Pour la suite du projet, l’étude de « phase 2 » prévoit pour 2027 la réalisation d’un démonstrateur en vol, un prototype destiné à prouver la fiabilité des technologies. Le SCAF, lancé en 2017, doit remplacer les avions Rafale et Eurofighter à l’horizon 2040.

Le Forum économique mondial de 2021 n’aura pas lieu • Malgré la levée progressive des restrictions sanitaires engagées par plusieurs pays européens, la grand-messe de l’économie et du capitalisme mondial n’aura pas lieu cette année. Le Forum économique mondial, connu sous le nom de Forum de Davos, annule son édition 2021 qui devait pour cette fois se tenir à Singapour. Les organisateurs ont argumenté que « les doutes qui pèsent sur les possibilités de voyages, les rythmes différents des campagnes de vaccination mais aussi les incertitudes sur les nouveaux variants ont rendu impossible l’organisation d’un sommet international ». La prochaine rencontre au sommet pour les puissantes et les puissants de l’économie mondiale est donc repoussée au premier semestre 2022 ? Le lieu et la date définitive restent encore à déterminer.

La start-up française Ankorstore lève 84 millions d’euros ! • La marketplace, qui joue les intermédiaires entre les marques et commerçant·es indépendant·es, avait déjà levé 25 millions d’euros en décembre. Elle vient de boucler un nouveau tour de table (84 millions) auprès des investisseurs. Auprès notamment de Tiger Global ou Bain Capital Ventures. Ainsi que ses investisseurs historiques comme Index Ventures ou le fonds allemand GFC. Ankorstore explique que son chiffre d’affaires a triplé sur les quatre premiers mois de l’année, sans pour autant dévoiler un montant précis. Une vraie pépite française !