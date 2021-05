Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui 17 mai

> Édition numérique du Salon Entreprendre dans l’Ouest (les 17 et 18 mai). Événement dédié aux chef·fes d’entreprise et futur·es dirigeant·es d’entreprises pour dynamiser l’économie bretonne. S’inscrire

Trois villages thématiques: #Jemelance, #Jementoure, #Jedeveloppe.

> Conférence internationale à Paris pour le Soudan, en présence du Président français.



> Journée international de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

• Mardi 18 mai

> Webinaire Parcours supply chain et logistique organisée par LSA.

L’efficacité de la chaine d’approvisionnement pour gagner un avantage concurrentiel. Les acteurs de la distribution, des produits de grande consommation et des experts du secteur partageront leurs témoignages, bonnes pratiques et regards vers le futur. S’inscrire

Le programme :

Point sur les transformations majeures de la supply chaine et de la logistique liées à la covid

La stratégie RSE au cœur de la livraison du dernier km

Associer performances supply chaine & logistique et RSE

> Webinaire Covid-19 et loyers commerciaux. Présentation aux bailleur·ses commerciaux·les des outils dont ils·elles disposent pour faire valoir leurs droits dans le contexte de crise sanitaire. Organisé par les Éditions Francis Lefebvre.

> Journée événement du Cercle des économistes

Comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise ? 9 h 30-18 h 30

Elle est en tout cas au cœur des enjeux de la reprise : mobilisation de « l’épargne-Covid », endettement massif des entreprises, craintes d’une crise boursière… Les transformations profondes du secteur semblent dessiner un « monde d’après » pour la finance.

En ligne & en direct sur lecercledeseconomistes.fr • franceinfo.fr • boursorama.com • lopinion.fr Inscription

• Mercredi 19 mai

> Édition numérique du Salon Autonomy digital 2.0. Le salon international des solutions de mobilité durable pour les professionnel·les (les 19 et 20 mai). Organisé par Agence Leon S’inscrire

Le programme :

Exposant·es et stands numériques interactifs

Industry talks: vidéoconférences live et interactives dédiées aux décideurs publics et privés

Demonstrations program: session de présentation en livre des produits et services qui font évoluer la mobilité

Start-up program : présentation des offres des jeunes entreprises les plus prometteuses du secteur

> Réouverture des lieux culturels, commerces non essentiels, terrasses de café et couvre-feu à 21 heures.

> Manifestation à Paris des organisations syndicales de police.

• Jeudi 20 mai

> Webinaire Pourquoi et comment devenir Jeune entreprise innovante (JEI)?, 9 heures-10 heures. S’inscrire

Le programme :

Qu’est ce que la JEI en France?

Pourquoi opterais-je pour le statut JEI ?

Suis-je éligible au statut ?

> Ouverture du procès Bygmalion pour financement illégal de campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012.

> Vote au Sénat de deux projets de loi sur l’amélioration de l’engagement associatif et la trésorerie des associations. > Journée mondiale des abeilles.

• Vendredi 21 mai

> Table ronde Manager dans le monde post covid : comment être un bon leader à l’heure du new normal ?

Séminaire en ligne avec Cécile Dejoux, professeure au Cnam et à l’ENA. comment tirer profit des paradoxes et incertitudes qui co-existent dans le monde post-covid et comment, en tant que RH, adapter sa façon d’accompagner les accélérations des transformations ? Organisé par Bleexo.

S’inscrire

> Sommet mondial sur la santé des pays du G20 à Rome.

• Samedi 22 mai

> Ouverture du musée d’art contemporain Bourse de commerce-Pinault Collection.