Vers un concert-test à Paris • Voilà déjà plus d’un an que le monde du spectacle et de la musique est à l’arrêt en France. Pour peut-être permettre la réouverture des salles de concert, un concert-test devrait être organisé à Paris le 29 mai prochain. Le fameux groupe Indochine se produira à l’AccorHotels Arena de Bercy devant 5 000 spectateur·rices, pendant que 2 500 personnes d’une population comparable ne seront pas présentes et serviront de groupe témoin. L’évènement, baptisé « Ambition Live Again » vise à évaluer les risques de transmission du virus dans une configuration s’y prêtant particulièrement : une salle de concert fermé rassemblant des milliers de personnes debout, sans distanciation. Les participant·es seront soumis à trois test : un test antigénique dans les 72h précédent le concert, un test PCR sur prélèvement salivaire le jour J, puis un autre test PCR sept jours plus tard. Fin avril, l’espace avait déjà mis en place un tel dispositif test avec 5 000 spectateur·rices.

400 millions de personnes risquent de vivre dans des villes mal préparées au changement climatique • D’ici à 2030 selon un rapport publié le 12 mai par l’ONG CDP (Carbon Disclosure Project). Ainsi, sur 800 villes étudiées, 43 % d’entre elles n’ont pas de plan pour appréhender les défis posés par le changement climatique. Pour ces villes, les menaces ne manquent pas (elles se manifestent déjà, et de plus en plus) : inondations, vagues et pics de chaleur, pollution de l’air et pluies torrentielles. Certaines villes tentent de s’adapter, en essayant de cartographier les zones inondables (pour 18 % d’entre elles) ou via la mise en place de plans de gestion de crise (14 %). Problème, le rapport souligne que les villes peinent à financer leurs plans, un quart d’entre elles manqueraient d’argent pour passer à l’action.

Les petites terrasses exemptées de la jauge de 50 % • Avec le déconfinement qui suit son cours et la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, les petits établissements craignaient d’être désavantagés par la décision de limiter les capacités d’accueil à une jauge de 50 %. Face à ces conditions très contraignantes, les représentants des petits établissement sont montés au créneau. Et ont été entendus. Finalement, cette règle de s’appliquera pas aux plus petites terrasses. En revanche, des séparations (plexiglas, plantes…) entre les tables devront être installées. « Quand on est en dessous de sept, huit tables, dix tables, on peut considérer qu’il n’y aura pas de jauge », a déclaré le ministre délégué aux PME, Alain Griset.

1 Français sur 4 veut déménager en 2021 • Selon L’Officiel du déménagement et OpinionWay, 25 % des Français, soit 1 sur 4, déclarent vouloir déménager cette année contre 15 % un an auparavant.

Les plus jeunes sont les premiers à imaginer un déménagement en 2021 : 1 personne sur 2 de moins de 35 ans. Les jeunes actifs sont les plus concernés : 29 % des 25-34 ans situés en Île-de-France, en appartement (pour 55 %), en ville, ils cherchent un cadre plus familial et plus vert. Parmi les jeunes étudiants isolés, 24 % des 18-24 ans recherchent le rythme plus soutenu des centres-villes. La proximité avec leurs proches (65 % vivent seuls) et la recherche d’offres d’emploi en sont les principaux facteurs.

29 % des Franciliens sont plus nombreux que la moyenne à se déclarer concernés par la recherche d’un cadre plus vert.