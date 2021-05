Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui, 10 mai



> Webinaire Business Happy Hour by lesBigBoss. Entre 17 h et 18 h.

LesBigBoss organise un webinaire d’une heure pour comprendre les bénéfices business que vous apportera le Summer Online Meetings, un événement lesBigBoss du 11 au 12 juin. Lien.

Au programme :

Introduction par Hervé Bloch, le fondateur des BigBoss

Présentation de l’événement Summer Online Meetings

Retour d’expérience avec nos clients emblématiques

Comprendre le processus de recrutement des décideurs

Zoom sur l’amplification de la visibilité sponsor

> Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine.

> Examen du projet de loi sur la gestion de la sortie de crise.

> Ouverture de la vaccination pour les plus de 50 ans.

> Procès en appel de Bernard Tapie dans le cadre de l’affaire de l’arbitrage.

• Mardi 11 mai



> Webinaire : data, IA, robotisation : ces innovations essentielles pour le monde d’après. Organisé par Hub Institute, 9 h 30.

Le secteur de la supply chain est aujourd’hui sous pression. La période de confinement, combinée à l’explosion de l’e-commerce, oblige les organisations à optimiser leur organisation. Le but : numériser la supply chain pour la rendre plus efficiente, agile et résiliente. Lien.

Le programme :

Comment tirer le meilleur de sa data pour améliorer l’efficacité de sa chaîne logistique ?

Quels résultats attendre des nouvelles technologies ?

Quelle place joueront à l’avenir l’automatisation et la robotisation dans les supply chains ?

Quelles bonnes pratiques mettre en place pour aborder de manière sereine cette transformation ?

> Journée mondiale des espèces menacées

D’après une étude de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), plus de 20 000 espèces de plantes et animaux sont en danger de disparition imminente chaque année. Sur le plan européen, l’IUCN souligne que 7,5 % des espèces marines se retrouvent menacées et on atteindrait 40 % pour la catégorie des requins et des raies.

> Examen par les sénateurs du projet de loi de programmation sur le développement solidaire.

> La reine d’Angleterre présente devant le Parlement les priorités du gouvernement Johnson.

• Mercredi 12 mai



> La vaccination ouverte à toutes et tous dès lors que des doses ne trouveront pas preneur·ses. « Nous ne voulons pas gâcher quelque dose que ce soit […] Vous pourrez regarder la veille sur le site s’il y a des doses disponibles le lendemain à l’endroit où vous êtes et des rendez-vous qui ne sont pas pris », a précisé le Président de la République.

> Webinaire Initiative Marseille Métropole, le 12 mai, 15 heures.

L’événement donnera lieu à une présentation d’outils de financement comme les prêts d’honneur IMM (Initiative Marseille Métropole) ou les prêts d’honneur BPI. Sans oublier le rôle d’IMM dans le tissu économique local. S’inscrire.

> La cour d’appel de Paris rend son jugement sur le non-lieu contesté dont bénéficie Airbus dans le drame du vol Rio-Paris.

> Fête de l’Aïd el-Fitr, fin du ramadan.

> Journée internationale des infirmière·ers.

• Jeudi 13 mai



> Jeudi de l’Ascension

• Vendredi 14 mai



> Webinaire : les nouveaux enjeux dans le retail post-crise. Par Picom, 14 h 30.

Du retail augmenté à l’exploitation des données client·es en passant par une omnicalité des services pour une meilleure expérience client : comment la technologie va-t-elle transformer les boutiques du futur ? La crise sanitaire sera-t-elle à l’origine de cette rencontre entre le numérique et l’humain ? S’inscrire.

Le programme :

Un état des lieux du secteur retail, entre social commerce et transformation numérique

La data au cœur des stratégies retail

> Conclusion de l’accord du rachat de Suez par Veolia.

• Samedi 15 mai



> Rassemblement anti-corrida à Montpellier. À en croire les informations de La Gazette Montpellier, un rassemblement aura lieu sur la place de la Comédie, dès 10 h. « Une corrida, ce sont six animaux blessés à l’arme blanche jusqu’à leur mort par hémorragie […] L’agonie du taureau dure une vingtaine de minutes avant d’être remplacée par le supplicié suivant. Le tout en musique et devant un public endimanché pour l’occasion », dénonce Alliance Éthique.