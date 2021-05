Temps de lecture constaté 2’20

Un bol d’air pour les casinos français • Alors qu’ils étaient fermés depuis le 30 octobre, le groupe Partouche a annoncé la réouverture de ses 39 casinos en France le 19 mai. Lors de la deuxième étape du déconfinement donc. Dans un premier temps, ces établissements rouvriront leurs portes uniquement pour les machines à sous et jeux électroniques. Avec une jauge maximale de 35 % de visiteur·ses. Ensuite, à partir du 9 juin, la partie jeux de table. « Avec les conditions de sécurité sanitaires, gestes barrières et tout ce que vous connaissez permettant d’assurer à l’ensemble des clients une sécurité suffisante pour une activité normale », a détaillé le ministre délégué aux PME Alain Griset. Le 30 juin, les réouvertures devraient se faire normalement.

Du télétravail encore et encore ! • D’après une enquête internationale présentée mardi 4 mai, le télétravail ne devrait pas disparaître avec la pandémie. À Londres, Amsterdam, Paris, Singapour et San Francisco, les travailleur·ses se projettent dans un avenir où ils·elles exerceront leur activité à domicile. Parmi les personnes interrogées de ces grandes métropoles : 85 % estiment que le travail à domicile fera demain de plus en plus partie intégrante de la vie professionnelle. Avec un idéal de « deux ou trois jours par semaine ». En outre, près de 25 % des interrogé·es souhaitent travailler à temps complet depuis chez eux·elles !

La pénurie de semi-conducteurs donne du fil à retordre à Stellantis • Mercredi 5 mai, le groupe automobile Stellantis a annoncé que la pénurie de semi-conducteurs a empêché la production de 190 000 véhicules au premier trimestre. Huit des 44 usines du groupe Stellantis se retrouvent touchées par cette pénurie. Car oui, les usines ne peuvent fonctionner en l’absence de ces petits composants électroniques, omniprésents dans les voitures. Malgré tout, Stellantis a vendu 1,567 million de véhicules au premier trimestre, ce qui reflète « la forte demande des consommateurs et la bonne performance des ventes au détail », précise le groupe.

L’Allemagne revoit à la hausse ses ambitions pour le climat • Nos voisin·es ont revu à la hausse leurs objectifs climatiques. Puisque l’Allemagne prévoit de réduire de 65 % au lieu de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990, selon un accord conclu mercredi 5 mai par les partis de la coalition gouvernementale menée par Angela Merkel. Le ministre des Finances Olaf Scholz a qualifié « d’ambitieux » ce projet de loi qui sera présenté par le gouvernement la semaine prochaine. « Chaque génération prend maintenant ses responsabilités », a-t-il assuré.

Football : malgré l’élimination, le PSG remporte un joli pactole ! • La marche était trop haute face à Manchester City, bourreau des joueurs parisiens en demi-finale de Ligue des champions. Malgré tout, puisqu’il s’est hissé jusque dans le dernier carré de la prestigieuse compétition, le club de la capitale devrait remporter un pécule de 112 millions d’euros, d’après le journal L’Équipe. Ce montant comprend sa prime de participation en C1, ses points gagnés en poule, sa présence en demi-finale (soit un total estimé à 57 millions d’euros), les droits TV (28 millions) et l’argent généré par son classement au coefficient UEFA sur les 10 dernières années (entre 25 et 30 millions). Une belle consolation, donc. Pour rappel, l’an passé, le PSG avait remporté 126 millions d’euros après sa finale perdue face au Bayern Munich.