• Aujourd’hui, 3 mai



> Place au déconfinement qui démarre avec la fin des attestations pour se déplacer en journée. Le gouvernement lève donc aussi les restrictions liées aux déplacements interrégionaux. Le couvre-feu, lui, perdure, et reste fixé à 19 heures. Patience, le bout du tunnel se précise…

> Journée mondiale de la liberté de la presse

> 100e anniversaire de la séparation de l’Irlande avec la création de l’Irlande du Nord.

> Ouverture des Journées internationales des études et insights (International Market Research Day, IMRD).

Le mardi 4 mai , de 18 heures à 19 heures : , de 18 heures à 19 heures : Renforcer la RSE par les insights : Consommation & Marque Animée par l’Adetem avec la participation HI Lab ! Harris Interactive (Laurence Bertea-Granet) et L’œil du Marketing (Sonia Langlet). myLabel et transformation positive (David Garbous). Imediacenter et Infopro Digital.

Le mercredi 5 mai, de 18 heures à 19 heures : Renforcer la RSE par les insights : Environnement de 18 heures à 19 heures Animée par la Commission études de Syntec Conseil avec la participation de Citeo (Jean-François Robert) et Ipsos (Delphine Sajat). Baron Philippe de Rothschild (Sébastien Trézeux) et Strategir (Delphine Parois). Groupe Rocher (Marion Moulin) et BVA (Adélaïde Zulfikarpasic).

Le jeudi 6 mai, de 18 heures à 19heures : Renforcer la RSE par les insights : Grands horizons de 18 heures à 19heures Animée par Philippe Guilbert, consultant, avec la participation de Michelin (Alexis Offergeld) et Kantar (Guillaume Saint). La mission Appui au patrimoine immatériel de l’État (Apie, Nathalie Cadoret), Uptowns (Ludovic Bajard) et BVA (Isabelle Gulphe-Lachaud). Orange RDC (Congo, Hugues Lubuma). Léger (Canada, Christian Bourque).



> L’École supérieure de la banque organise la Semaine de la formation continue jusqu’au 7 mai, en ligne.

Webinaires thématiques, échanges autour de l’évolution des métiers et de la formation dans le secteur, rendez-vous pour les collaborateurs d’établissements bancaires et pour toute personne intéressée par le secteur.

• Lundi 3 mai, 13-14 heures : Intégrer le secteur bancaire

18-19 heures : Conformité, avec Miriasi Thouch, Chef de projet réglementation bancaire et intervenant à l’ESBanque.

• Mardi 4 mai, 11 h 30-12 h 30 : Évolution des métiers

18-19 heures : Financiarisation de l’immobilier, avec la participation de Jérôme Brunel, président du conseil d’administration chez Gecina et ancien président de l’ESBanque.

• Mercredi 5 mai,18-19 heures : Gestion de patrimoine, avec la participation d4Anne Brouard, intervenante-formatrice à l’ESBanque, ingénieure patrimoniale et fondatrice de Just Deep Content.

• Jeudi 6 mai, 13-14 heures : CPF, avec la participation de Nathalie Picard, responsable de la certification à l’ESBanque

18-19 heures : clientèle de professionnels, avec la participation de Jean-Christophe Sawry, directeur Marché des professionnels, Banque Populaire.

• Vendredi 7 mai, 12 h 30 : La formation professionnelle, un enjeu majeur pour le secteur bancaire, avec Éric Depond, directeur général de l’ESBanque, et Maya Atig, directrice générale de l’AFB.

13-14 hures : Management bancaire, avec la participation d’Alain Papiasse, directeur général adjoint de BNP Paribas et président de l’Association des diplômés du CESB.

Inscription.

• Mardi 4 mai



> Webinaire levée de fonds organisé par FinStart, 9 heures.

La levée de fonds est bien souvent une étape essentielle pour accélérer le développement d’une start-up. Indispensable alors de s’y préparer. Un événement animé par Benjamin Forestier, professeur à l’X, Illan Glaubert, leveur de fonds, ainsi que Patrick Malka et Augustin Sayer du fonds d’investissement Newfund. S’inscrire.

> Webinaire croissance et hausse des effectifs, 9 h 30.

Organisé par la French Tech Bordeaux et IXEO-Conseil, ce rendez-vous abordera notamment l’organisation humaine qu’il est essentielle de travailler pour qu’un changement d’échelle se passe au mieux. Lien.

Le programme :

Les outils RH à mettre en place : entretiens professionnels, CSE, grille salariale…

Les recrutements qu’il faut penser sur le moyen/long terme : identifier les compétences manquantes présentes et à venir et les éléments de profil qui vont répondre à la culture d’entreprise attendue

Le système organisationnel à faire évoluer : répartition des responsabilités et en conséquence évolution des fiches de poste, de l’organigramme, du management

Les difficultés d’adaptation au changement : passer d’une famille/tribu à une entreprise, savoir déléguer, accepter une culture d’entreprise qui évolue, accepter d’autres façon de regarder le projet…

> Webinaire Le télétravail a-t-il tué l’engagement des équipes dans l’entreprise ? 11-12 h, par Oneida, conseil en transformation : les pistes d’action sur le sujet de l’engagement des collaborateurs et les voies pour le renforcer. Présentation des résultats de l’Observatoire du Management 2021 d’Oasys Mobilisation.

Animation Sabine Bergmann, Oneida (Groupe Oasys & Cie), associée, spécialiste des projets de transformation, en présence de trois experts : Claude Burette, Oasys Mobilisation, associé, spécialiste des dispositifs d’embarquement des équipes, Alexandre d’Hauteville, directeur des relations sociales, Novartis France, Isabelle Lerin Basset, directrice des ressources humaines, e.Voyageurs SNCF.

Inscription

> Vote des député·es du projet de loi climat et résilience.

• Mercredi 5 mai



> Webinaire : cinq étapes clés pour une stratégie de communication plus pertinente, organisé par Kantar, 14 h. Lien pour s’inscrire.

Le programme :

Influenceurs, podcasts, plates-formes sociales… au-delà du buzz, comment comprendre le comportement réel de vos publics ?

Quel impact ont les agrégateurs (ou portails) d’actualités sur votre réputation ?

Comment démontrer l’impact de vos communications quand l’information circule partout et ne s’arrête jamais ?

Fast data : faut-il renoncer à la qualité des insights ?

Comment exploiter la puissance de vos données médias comme un atout stratégique ?

> Journée internationale des sages-femmes… en grève

23 134 sages-femmes exercent le métier en France en 2020. Avec une moyenne d’âge qui s’élève à 41 ans. Comme le nom de la profession l’indique, bien rares se font les hommes qui se sont lancés dans cette voie et que l’on nomme « sages-femmes ». Ils ne seraient que 2,8 % en 2020.

> Salon Ever Monaco des véhicules écologiques et des énergies renouelables.

• Jeudi 6 mai



> Be a Boss 2021 Occitanie. Un forum dédié aux femmes entrepreneur·es, 9 heures.

Cet événement, conçu pour nourrir la réflexion entrepreneuriale, offre chaque année à plus de 1 000 femmes porteuses de projet ou déjà entrepreneur·es d’assister au forum dans leur région et de présenter localement leur projet en vue de concourir aux Be a Boss Awards. S’inscrire.

> Asselblée générale d’EDF.

• Vendredi 7 mai



> Sommet mondial de l’UE et réunion informelle des chefs d’État à Poto (Portugal).



> Webinaire Impact, le point sur la RSE, de 9 h à 11 h 30, par CB News et Havas Media.

Une matinée au cours de laquelle les marques, les responsables, les experts viendront partager les résultats, les succès mais aussi les difficultés rencontré·es dans leur chemin vers un meilleur respect de l’environnement et des relations sociales. Lien.

> Webinaire : lancer son projet avec le financement participatif, 14 heures.

Second Souffle donnera la parole à des représentant·es de la plate-forme de financement participatif Ulule. S’inscrire.

• Samedi 8 mai



> Fête de la Victoire de 1945 > Sommet UE-Inde, visioconférence.