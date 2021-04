Temps de lecture 3’10

Imaginez que vous êtes allé·e au-delà du système solaire. Où êtes-vous ? Que se passe-t-il ensuite ?

Fahri Karakas est professeur associé en affaires et leadership à l’université d’East Anglia en Angleterre. Passionné par le gribouillage et les histoires brouillonnées, l’imagination et la créativité. Auteur de Self-Making Studio.

Dans cette expérience de pensée, vous allez penser que vous êtes allé·e au-delà du système solaire. Répondez donc à ces simples questions…

1 En quelle année sommes-nous ? Décidez de l’année à laquelle vous aimeriez voyager au-delà du système solaire. Vous êtes dans l’espace interstellaire. Où vous dirigez-vous ? Pourquoi ? Écrivez votre histoire.

2 Imaginez que vous êtes chargé·e d’explorer la vie au-delà de notre système solaire. Dans quel système stellaire aimeriez-vous voyager ? Combien de temps dure ce voyage interstellaire ? Comment faites-vous face aux défis d’un voyage interstellaire ?

3 Que se passe-t-il lorsque vous trouvez de nouvelles planètes ? Combien de planètes avez-vous explorées ? Décrivez-les (gravité, températures, géologie, durée du jour et de l’année, etc.) Y a-t-il de la vie sur l’une de ces planètes ?

4 Imaginez qu’une de ces planètes abrite une vie végétale et animale. Elle se trouve dans la zone habitable [selon la taille de l’étoile et sa nature, les planètes qui orbitent autour d’elle sont trop proches ou trop éloignées pour supporter la vie organique. Une planète comme la Terre circule dans la zone dite habitable, ce que les Anglo-américains nomment « la boucle d’or »] et la majeure partie de la planète est recouverte d’océans. Décrivez la géographie et l’écosystème de cette planète. Y a-t-il une atmosphère ? Et la gravité ? Y a-t-il des montagnes ou des volcans ? De quelle couleur est le ciel ? De quelle couleur est le coucher de soleil ? Quelle est la durée d’une journée ? Qu’en est-il de la température ? Y a-t-il des animaux et des plantes uniques ? Décrivez-les. Donnez un nom à cette planète. Racontez comment vous l’avez découverte. Quelles sont vos premières impressions et émotions ? Que se passe-t-il après votre « assolissage » ?

5 Imaginez que cette planète exotique et bizarre connaisse deux levers et deux couchers de soleil. Au moment où vous « assolissez », vous réalisez instinctivement que quelque chose ne va pas du tout ici. Quoi ? Que se passe-t-il ensuite ? Créez une histoire d’horreur ou un thriller. [Dans sa trilogie Helliconia, l’auteur américain Brian Aldiss décrit le printemps, l’été et l’hiver d’une planète à deux soleils dont les saisons durent des siècles]

6 Imaginez que vous rencontrez une civilisation sur l’une des planètes. De quelle planète s’agit-il ? Quelle est sa population ? Quelles villes y trouve-t-on, si jamais ? Quelles technologies utilisent-ils ? À quoi ressemblent-ils et comment parlent-ils ? Décrivez la rencontre. Comment communiquez-vous avec eux ? Que se passe-t-il ensuite ?

7 Créez une histoire d’amour entre l’un des membres de votre équipage et l’un des membres de l’espèce présente sur cette planète. Comment tombent-ils amoureux ? Comment communiquent-ils ? Quels sont les défis qui les attendent ? Comment les « familles », si jamais il en existe, réagissent-elles à cet amour ? Comment les espèces humaines et extraterrestres s’opposent-elles à cette union ? Comment ce couple parvient-il à transcender ces défis ? [Dans ses séries en bande dessinée – Aldébaran, Bételgeuse, Antarès – Léo, scénariste et dessinateur, imagine faunes, flores et aliens. L’héroïne majeure tombe amoureuse d’un « extraterrestre » biologiquement compatible. De leur union naît une petite mutante]

8 Sur la base de vos aventures interstellaires, créez un guide de l’auto-stoppeur pour cette section de la galaxie de la Voie lactée. Quels systèmes stellaires et/ou planètes recommandez-vous pour le voyage ? Pourquoi ? Quelles sont les principales choses à faire ou à voir ? [Karakas fait allusion au Guide du voyageur galactique en 5 tomes de Douglas Adams]

9 Imaginez que nous sommes en 2740. Vous êtes l’un·e des premier·ères explorateur·rices envoyé·es en dehors de notre galaxie, la Voie lactée. Où vous dirigez-vous ? Quelle est votre mission ? Quels sont les dangers et les découvertes qui vous attendent ? Qui se trouve sur ce vaisseau ? Quel est votre rôle ?

Créez une histoire de science-fiction.

Traduction et ajouts entre crochets, Olivier Magnan