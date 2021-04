Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui, 12 avril

> Webinaire : Tous les outils pour surmonter la crise, à 17 heures 30

Organisé par la CSEEE (Chambre syndicale des entreprises d’équipement électrique) et en compagnie de Francis Griveau, président du tribunal de commerce de Bobigny. Trois points seront principalement abordés : les mesures fiscales et sociales pour accompagner les entreprises, l’accompagnement des entreprises par le Tribunal de commerce et l’accompagnement des entrepreneur·es en souffrance psychologique. S’inscrire.

> Foire de Hanovre des technologies et de l’innovation, salon virtuel, jusqu’au 16.

> 60e anniversaire du premier vol humain dans l’espace par Youri Gagarine.

• Mardi 13 avril



> Webinaire : Marquage « CE » : maîtrisez votre conformité pour développer votre activité en Europe ! Événement virtuel sur les enjeux et la façon d’obtenir le marquage « conformité européenne ».

Le programme (11 heures à 12 heures) :

Quels sont les produits soumis au marquage CE ?

Quel est l’enjeu du marquage CE ?

Quels sont les acteurs concernés ?

Comment obtenir un marquage CE et ses différentes étapes ?

Quelles sanctions en cas de non-conformité ?

Intervenante : Mathilde Gansuana, juriste en droit européen, spécialiste du marquage CE, Enterprise Europe Network, CCI Paris Île-de-France. S’inscrire.

> Webinaire : Recherche et innovation responsable, levier pour une croissance durable

Le programme (11 heures à 12 heures) :

Recherche et innovation responsable: de quoi parle-t-on ?

Présentation de deux cas d’usage :

Cas 1 : mon entreprise doit se transformer en profondeur au regard des contraintes environnementales et sociales et poussée par la pression des consommateur·rices, y compris dans les relations b2b – Le cas du plastic bashing ou comment de nouveaux emballages ont permis de créer des opportunités (nouveaux usages et services).

Cas 2 : mon entreprise a déjà engagé sa transition sociétale, je souhaite aller plus loin dans la recherche d’opportunités en innovation responsable – le cas de la circularité, transformer ses déchets industriels en nouveaux business

Comment lancer un programme de recherche responsable dans votre entreprise ? L’opportunité de l’open innovation De la définition de la problématique à l’association des bons partenaires de la société civile.

> Adoption à l’Assemblée nationale de la loi d’amélioration du système de santé (consultation Ségur).

> Début du ramadan.

• Mercredi 14 avril



> Webinaire : Numérique et métiers de l’agriculture : les outils pour se former, s’informer et recruter, entre 16 heures et 18 heures.

Un événement organisé par l’agence AD’OCC et Agri Sud-Ouest Innovation, en partenariat avec la Chambre régionale d’agriculture, L’institut Agro et la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain. S’inscrire.

> Journée mondiale de la maladie de Chagas

Une maladie peu connue qui sévit principalement au sein des populations pauvres de l’Amérique continentale, mais qui touche quand même six ou sept millions de personnes. Le 14 avril 1909, pour la première fois, le docteur Carlos Ribeiro Justiniano Chagas diagnostique cette maladie chez une jeune patiente brésilienne Berenice Soares de Moura. Il s’agit d’une maladie à transmission vectorielle, « les parasites T. cruzi sont principalement transmis par contact avec les excréments ou l’urine de triatomes hématophages infectés. Ces triatomes (sorte de punaises) vecteurs du parasite vivent généralement dans les fissures des murs ou des toitures des habitations précaires en milieu rural ou suburbain », peut-on lire sur le site de l’OMS.

> Projet de réforme de la justice présenté par le ministre Dupont-Moretti en conseil des ministres.

• Jeudi 15 avril



> Adoption du projet de loi sur la sécurité globale à l’Assemblée nationale.

> Assemblée générale en ligne des actionnaires de LVMH.

> Webinaire : comment lever des fonds avec des business angels ?

Un événement de Marseille Innovation en présence de Ludovic Huraux, CEO cofondateur de Shapr. À 11 heures.

> Journée mondiale de l’art



> Entre à la Bourse américaine (Wall Street) de la plate-forme de cryptomonnaies Coinbase.

• Vendredi 16 avril



> Joe Biden reçoit le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

> Webinaire Rotary Green Start-up Week-end

Événement en ligne dédié aux porteur·ses de projet dans le domaine du greentech (étudiant·e, doctorant·e chercheur·se, professionnel·le..) implanté en France, Belgique, Luxembourg, principautés de Monaco et d’Andorre et république de Saint-Marin. Le webinaire se prolongera du 16 avril 15 h 30 au 18 avril à 19 heures. S’inscrire.

> Résultats du scrutin syndical dans les TPE.

> Journée mondiale contre l’esclavage des enfants.

Pour l’Unicef, un enfant est considéré comme exploité lorsqu’il est contraint de travailler à un trop jeune âge ou quand il est impliqué dans des formes de travail qui peut mettre en danger son développement physique, psychologique ou social.