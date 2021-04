Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Aujourd’hui, 6 avril



> fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées partout en France.

> Webinaires Les Top Employers partagent leurs bonnes pratiques.

À partir du 6 avril 2021, le Top Employers Institute organise 5 webinaires dans lesquels les dernières tendances et les meilleures pratiques RH 2021 seront présentées.

• Le digital RH au coeur de l’expérience collaborateur avec Umanis Mardi 6 avril – 11 heures – 12 heures, Ève Royer, DRH, Camille Courrèges, responsable SIRH, Malvina de Corbier, auditrice RH du Top Employers Institute.

• Le rôle de la DRH réinventé avec Monoprix Mardi 6 avril – 15 heures – 16 heures, Sandra Hazelart, DRH, Vincent Binetruy, directeur France du Top Employers Institute.

• Présentation des Tendances RH 2021 Mercredi 7 avril – 14 heures- 15 heures, Vincent Binetruy, directeur France du Top Employers Institute.

• L’inclusion : chacun acteur de la diversité, avec Amazon Jeudi 8 avril – 10 heures-11 heures, Véronique Rouzaud, DRH Europe du Sud, Laurent Modiano, Senior Regional Account Manager du Top Employers Institute.

• Élaborer une stratégie de management de l’engagement des collaborateurs, avec Servier Vendredi 9 avril – 10 heures-11 heures, Garlone Violle, People Experience Director, Malvina de Corbier, Auditrice RH du Top Employers Institute.

> Journée d’action nationale dans la fonction publique (appel de CGT, FA-FP, FSU, Solidaires)



• Mercredi 7 avril



> Examen par le Sénat des conclusion de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour une sécurité globale.

> le Rapport d’Amnesty international est publié.

> Journée mondiale de la santé.

L’OMS propose une campagne pour un monde plus juste et en meilleure santé. Faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, jouir d’une bonne santé.

• jeudi 8 avril



> Débat à l’Assemblée nationale sur la proposition de loi Fin de vie libre et choisie.

> Grève et manifestation du secteur sanitaire et social (CFTC, CGT, FO, SUD).

> Webinaire Réussir sa gouvernance de l’information numérique de 9 heures 30 à 12 heures 30. Dernières tendances et les bonnes pratiques à privilégier pour mettre en place une gouvernance de l’information maîtrisée et sécurisée.

Participant·es : Malo Jennequin de M-Files à 10 heures 10 sur la Politique de Sécurisation et gestion de la conformité dans une approche de gouvernance de l’information.

Ensemble du programme :



9 h 30 – Ouverture et Synthèse de l’enquête 2021 : 10e rapport Serda/Archimag

10 h 10 – Intervention M-Files : Politique de sécurisation et gestion de la conformité dans une approche de gouvernance de l’information

dans une approche de gouvernance de l’information 10 h 40 – Retour d’expérience RTE : de la conception de la politique de gouvernance de l’information à son déploiement

: de la conception de la politique de gouvernance de l’information à son déploiement 11 heures – Intervention Blueway : Gouverner ses données pour mieux l es exploiter et les valoriser

: Gouverner ses données pour mieux l 11 h 20 – La gouvernance de l’information responsable par Serda

par Serda 11 h 30 – Intervention Zeena : Data Catalog ou comment se retrouver dans un patrimoine de données aux technologies hétérogènes

: Data Catalog ou comment se retrouver dans un patrimoine de données aux technologies hétérogènes 11 h 50 – Normalisation ISO de la gouvernance de l’information : Point de situation et perspectives

> Webinaire CB New La communication print sera-t-elle créative en 2021 ?

Ce support parfois décrié fait appel à toujours plus de créativité pour aborder ses enjeux d’avenir et entraîne avec lui son lot de tendances : le marketing nostalgique, le retour du toucher, l’éloignement des écrans, les valeurs traditionnelles qui reviennent à la mode… Comment la créativité se met-elle au service de la communication papier en 2021 ?

Participant·es : Thomas Moysan, journaliste CB News, Benjamin Lassale, directeur général délégué au Brand Content & Brand Publishing Media.Figaro, Agathe Hoffmann, responsable Marque et Communication France Exaprint, Éric Trousset, irecteur du développement du Média Courrier La Poste Solutions Business, Mélanie Pennec, Creative Director DDB Paris, Cécile Darmayan, Sales Director France Getty Images.

• vendredi 9 avril



> Débat à l’Assemblée nationale sur la proposition de loi Fin de vie libre et choisie.

• dimanche 11 avril



> Journée mondiale de la maladie de Parkinson.