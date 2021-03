Temps de lecture constaté 2’50

Football : des baisses de salaire en échange d’actions du club à l’Olympique Lyonnais • On le sait, les clubs de football, et notamment de Ligue 1, ne sont pas hermétiques à la crise sanitaire et économique. Alors l’Olympique Lyonnais cherche la bonne formule. De là, le club de l’élite aurait trouvé un accord avec la moitié de ses effectifs (joueur·ses, membres de l’encadrement…) pour une réduction ponctuelle de leur salaire qui pourrait aller jusqu’à 25 %. En échange, une partie de la rémunération pourra être convertie en actions d’OL Groupe, soit la société cotée qui porte le club et le stade de l’Olympique Lyonnais. Le club présidé par Jean-Michel Aulas espère désormais convaincre l’autre partie de l’effectif…

Franprix passe à l’offensive • La franchise entend ouvrir 150 magasins à la périphérie des villes de Paris et Lyon. « Un gisement incroyable », estime Cécile Guillou, directrice générale du groupe. Une ambition expliquée notamment par l’année 2020, considérée comme une « nouvelle expansion » pour la franchise. En dehors de la périphérie des villes de Paris et Lyon, Franprix n’exclut pas non plus les centres-villes dans sa stratégie, notamment dans la capitale, « il y a plein de centres-villes […] Paris 12e ou 19e cela marche très bien », a indiqué la directrice Cécile Guillou.

Croissance mondiale, l’OCDE plus optimiste que prévu ! • Quel niveau de croissance sur le globe pour cette année 2021 ? Alors qu’au départ, l’OCDE misait sur une croissance mondiale de 4,2 %, les prévisions auraient quelque peu été revues à la hausse : + 5,6 % désormais ! « Les perspectives économiques mondiales se sont nettement améliorées ces derniers mois en raison du déploiement progressif de vaccins efficaces, de l’annonce de nouvelles mesures de soutien dans certains pays et de signes montrant que les économies s’accommodent mieux que prévu des mesures de restriction », explique l’Organisation de coopération et de développement économiques. En filigrane – notamment – le plan de 1 900 milliards de dollars voulu par le président américain Joe Biden pour relancer la première économie mondiale contribue beaucoup à cette révision. Par ailleurs, la Banque de France, elle, prévoit une croissance « au moins égale à 5 % » en 2021 pour l’économie française. Ce qui pourrait constituer le plus fort rebond économique depuis 50 ans. Faut dire que la chute était tout autant exceptionnelle.

Ouverture du premier magasin en France de La Ruche qui dit Oui • Voilà la première boutique « en dur ». La plateforme en ligne spécialisée dans la vente de produits locaux a ouvert une première boutique en France, à Sceaux (Hauts-de-Seine). « La ville de Sceaux entreprend depuis plusieurs années une dynamique forte en faveur du développement des commerces de proximité. C’est pourquoi la Ruche qui dit Oui a voulu s’y installer, pour y poursuivre son ambition première: recréer du lien et favoriser l’alimentation locale au sein des quartiers et des territoires », peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise. Cette année, La Ruche qui dit Oui vise cinq nouvelles ouvertures en Île-de-France.

Les écolier·ères de CP rattraperaient leur retard • On le sait, l’année scolaire dernière a été quelque peu chamboulée par la pandémie. Et malgré la « continuité pédagogique », à distance pour une grande partie du programme, des lacunes pour un certain nombre d’élèves avaient été observées. Désormais, le choix de garder les écoles ouvertes aurait permis de combler ce retard : « La baisse a été rattrapée et les difficultés, compensées », peut-on lire dans un communiqué publié mardi 9 mars par le ministère de l’Éducation. En Français par exemple, « on observe une progression sensible des résultats entre 2020 et 2021, à l’exception de la compréhension de phrases à l’oral ». Pour les mathématiques, là aussi le ministère constate des évolutions positives notamment en ce qui concerne les thèmes « additionner », « soustraire » ou encore « écrire des nombres entiers ».