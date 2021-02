Temps de lecture constaté 2’40 hors analyse des tableaux

Qapa.fr, site de recrutement d’intérimaires en temps réel, a interrogé sa base de 4,5 millions d’inscrit·es. Il en ressort un portrait saisissant du ressenti des gens en poste ou à domicile.

Tableaux et commentaires : qapa.fr

Travail, famille… ennui !

Déjà en 2019, plus de 63 % des sondé·es jugeaient leur travail comme ennuyeux (28 % le considéraient très ennuyeux et 35 % un peu). En 2021, c’est encore pire ! Ils·elles sont en effet plus de 71 % à trouver leur travail peu intéressant, dont 32 % très ennuyeux et 39 % un peu seulement.

Globalement, avez-vous un travail que vous jugez ennuyeux ? Réponses 2019 2021 Oui très 28 % 32 % Oui un peu 35 % 39 % Non pas du tout 37 % 29 %



« Je sais pas quoi faire… »

Être en home office n’est pas un facteur plus engageant : 73 % des personnes interrogées avouent qu’elles s’ennuient encore plus en télétravail. La procrastination est sans doute plus forte que l’envie de travailler.

Si vous êtes en télétravail, est-ce que vous vous ennuyez encore plus chez vous ? Réponses Pourcentages Oui très 35 % Oui un peu 38 % Non pas du tout 27 %

Des jobs de moins en moins utiles ?

Si en 2019, 71 % des Français·es considéraient tout de même leur activité professionnelle dotée d’un certain intérêt, c’est beaucoup moins le cas en 2021 puisque ce chiffre a largement baissé pour atteindre les 66 %.

Avez-vous un travail que vous jugez sans intérêt ? Réponses 2019 2021 Oui 29 % 34 % Non 71 % 66 %

Un mal de vivre croissant

Les sondé·es vivent de plus en plus mal cet ennui ou le manque d’intérêt de leur activité professionnelle. C’est ce que déclarent plus de 57 % des personnes interrogées alors qu’elles n’étaient que 45 % dans ce cas en 2019.

Comment vivez-vous cet ennui ou ce manque d’intérêt ? Réponses 2019 2021 Très bien 11 % 8 % Moyennement bien 44 % 35 % Pas bien du tout 45 % 57 %

Plus on s’ennuie, moins on le montre !

Non seulement les sondé·es sont plus de 92 % à ne pas montrer leur ennui ou leur désœuvrement (90 % en 2019) mais qui plus est, ils sont 69 % à faire croire aux autres que leur travail est tout à fait passionnant (62 % en 2019).

Montrez-vous clairement votre ennui au travail ? Réponses 2019 2021 Oui 10 % 8 % Non 90 % 92 % Faites-vous semblant d’avoir un travail passionnant ? Réponses 2019 2021 Oui 62 % 69 % Non 38 % 31 %

Motus…

Il y a deux ans, 61 % des employé·es osaient dire à leur chef toute la vérité sur leur abattement et leur ennui, mais c’est beaucoup moins le cas en 2021 avec seulement 54 % de courageux… ou d’inconscients !

Osez-vous dire à votre chef que vous vous ennuyez ? Réponses 2019 2021 Oui 61 % 54 % Non 39 % 46 %

Un ennui fédérateur…

À la question « avez-vous le sentiment que vos collègues s’ennuient également ? », plus de 78 % répondent par l’affirmative, soit 9 points de plus qu’en 2019.

Avez-vous le sentiment que vos collègues s’ennuient également ? Réponses 2019 2021 Oui 69 % 78 % Non 31 % 22 %

Et rémunérateur !

Alors que plus de 54 % déclaraient il y a deux ans préférer un salaire plus bas avec un travail plus intéressant, le choix est bien différent en 2021. Près de 53 % préfèrent s’ennuyer au boulot s’ils gagnent plus d’argent.

À choisir, que préférez-vous : Réponses 2019 2021 M’ennuyer au travail avec un très bon salaire 46 % 53 % Ne pas m’ennuyer au travail avec un salaire plus bas 54 % 47 %

Méthodologie : sondages réalisés entre le 10 et 15 février 2021 et entre le 13 et le 20 février 2019 auprès des 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr. Parmi ces candidats, 52 % sont des non-cadres et 48 % sont des cadres. Profils : 51 % de femmes et 49 % d’hommes. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.