Temps de lecture constaté 1’30

Une année d’infos : le best of d’ÉcoRéseau Business vous livre 365 jours de l’année 2020. En mars 2020…

100 % télétravail chez HUH Corporate avant l’ère de la covid

HUH Corporate, dès sa création en 2015, est le prototype même de l’entreprise totalement investie dans le numérique, avec ses développeurs full stack, des chefs de produit et même un CTO, Chief technical officer. On y élabore des chatbots de formation professionnelle en entreprises. Autrement dit, finies les journées de formation dans une salle sombre face à un paperboard, HUH conçoit des applications qui se glissent dans le téléphone des apprenants. Une sorte de numérisation des processus d’apprentissage. Cette boîte qui infuse de la transition numérique chez ses clients se devait de se numériser elle-même. Alexandre Glas, l’un des cofondateurs, propose d’emblée la mise en place d’un système de management différent car numérisé. Il fait le choix de ne pas imposer la présence au bureau. « Dans notre secteur de l’informatique, nos collaborateurs sont en demande de liberté et de flexibilité. Nous avons aujourd’hui 14 collaborateurs qui travaillent d’où ils le souhaitent. » À Berlin, Paris ou en Bretagne, les collaborateurs choisissent de venir travailler dans les bureaux, de rester chez eux ou de se poser où bon leur semble. S’agit-il d’attirer les millenials ? Eh bien pas forcément. « Au sein de l’entreprise, les collaborateurs ont entre 22 et 55 ans. Ce sont parfois les plus expérimentés qui demandent le plus de flexibilité », note Glas.

Mais outre la confiance à accorder aux équipes dans la réalisation de leurs missions, HUH Corporate a dû se doter d’outils numériques pour assurer la bonne collaboration à distance. « Si nous nous étions contentés d’un système de mails, je pense que l’on aurait échoué. » Réseau social d’entreprise, mise en place de documents collaboratifs accessibles par tout le monde, généralisation de la visioconférence en lieu et place des réunions. Au lancement du projet, quelques petits couacs se sont glissés dans cette organisation bien huilée. « Le problème des documents collaboratifs, c’est que l’on ne sait jamais qui modifie et quand le document est fini ou non, se remémore le patron. Du coup, on a eu l’idée de créer un système de versionning* pour tracer l’évolution des projets. »Depuis cinq ans, ce modèle managérial entièrement numérisé fonctionne. « Ce management flexible retient nos collaborateurs. » Disparaissez pour que je vous conserve !

* Logiciel de gestion de versions (Version control system) qui stocke un ensemble de fichiers en conservant la chronologie de toutes les modifications.

À retrouver en intégralité dans le BestOf2020 d’ÉcoRéseau Business, toujours disponible en kiosque. www.ecoreseau.fr/ecoreseau-en-kiosque/