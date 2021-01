Temps de lecture constaté 1’

Comme une envie de yoga…

Le yoga a fait la conquête du monde, écrivent Sylvain Wagnon, professeur des universités en sciences de l’éducation, de l’université de Montpellier et Sihame Chkair, docteure en économie de la santé et doctorante en sciences de l’éducation au sein de la même université. Et si cette activité sportive, éveil spirituel, art de vivre transformait l’enseignement ? se demandent les deux spécialistes. Des enseignant.es l’ont déjà tenté. Certes, la dimension spirituelle cède généralement le pas à une pure recherche de bien-être physique et mental, la création d’un climat scolaire de qualité pour les apprentissages.

Des associations agréées, telle que RYE, accompagnent déjà les multiples initiatives au sein de l’Éducation nationale. Elle-même propose des formations et des ateliers de yoga au personnel enseignant. Encore faudrait-il l’intégrer aux disciplines existantes ou créer une réelle éducation intégrale, concluent les pédagogues. Une piste pour Jean-Michel Blanquer.

