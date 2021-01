Temps de lecture constaté 1’

Une année d’infos : le best of d’ÉcoRéseau Business vous livre 365 jours de l’année 2020. En juillet 2020…

… Fessenheim ferme !

Elle était à l’ordre du jour depuis plusieurs années et fruit de débats incessants entre partisan·es du statu quo et militant·es de la transition énergétique : la fermeture de la centrale nucléaire alsacienne est désormais actée. En activité depuis 1977, Fessenheim, doyenne des centrales françaises, ne sera pas cinquantenaire. Comme pour l’arrêt du premier réacteur, l’opération a consisté en une baisse progressive de la puissance du second réacteur. La centrale est de fait définitivement déconnectée du réseau électrique.

Mais le chemin est encore long avant la fermeture totale du site du Haut-Rhin (68). Quatre étapes restent à franchir avant la fin de la démolition prévue pour 2040 et la fermeture totale en 2041 : démantèlement électromécanique, assainissement des structures, démolition des bâtiments et enfin réhabilitation du site (le « retour à l’herbe », comme on dit). Une opération fastidieuse et très coûteuse (entre 250 et 500 millions d’euros pour chaque réacteur).

