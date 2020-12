Temps de lecture constaté 2’50

Niveau de défaut des crédits à la consommation, l’UFC-Que Choisir s’inquiète • « Quand Sofinco incite à souscrire des crédits qui pourront être remboursés après les fêtes, ses confrères de la location de longue durée (LLD) automobile, comme Toyota Financement, proposent des reports de loyers de six mois ! », alerte l’association de consommateur·rices. Le ton est donné dans une note publiée par l’UFC-Que Choisir mercredi 16 décembre, gare au manque de prudence et au laxisme quant à l’octroi de crédits qu’un certain nombre de Français·es pourraient ne pas rembourser. « Alors que 900 000 consommateur·rices s’apprêtent à perdre leur emploi, les crédits conso en défaut pourraient, selon nos estimations, dépasser les 12 milliards d’euros (+ 40%) en 2021», écrit l’association.

Coca-Cola France lance sa première boisson alcoolisée • La nouvelle boisson Topo Chico sera disponible en avril 2021. Il s’agit d’une boisson alcoolisée de la catégorie des hard seltzers. Composée d’eau pétillante aromatisée aux fruits, son indice d’alcool est généralement compris entre 4 et 6 %. Ce segment a connu un succès explosif outre-Atlantique en 2019. Les premières bouteilles seront disponibles en grandes surfaces dès avril 2021. Les produits seront fabriqués en Belgique dans un premier temps, puis éventuellement en France. La marque vise un public jeune demandeur de moins d’alcool et désireux de contrôler les calories. Nouvelle marque, nouvelle catégorie de boissons, le géant mondial des sodas ne cache pas son ambition. Il vise tout simplement la place de leader en 2021 sur le marché français.

Le retour à la vie normale ? pas pour maintenant, prévient Delfraissy • Alors que la course au vaccin se précise et que les premières campagnes de vaccination se préparent, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ne s’attend pas à un retour à la vie normale si tôt : « L’arrivée des vaccins n’aura pas d’impact sur le premier trimestre 2021 et très peu sur le deuxième », s’est-il confié dans les colonnes du Parisien. Pour immuniser les 22 millions de nos concitoyen·nes les plus à risque, « cela prendra jusqu’à fin avril, voire mai », la sortie de pandémie pourrait donc s’effectuer l’été prochain, voire l’automne 2021. Patience.

Les fusions-acquisitions repartent à la hausse • Après avoir été stoppé net en mars, le marché mondial des fusions-acquisitions a explosé depuis la rentrée de septembre. Le volume des opérations réalisées en 2020 marque une chute de 15 % seulement par rapport aux chiffres 2019. Le montant des opérations s’élève à 2 905 milliards de dollars contre 3 700 milliards l’année dernière. La crise provoque de nouvelles opportunités de mariages. Il semble que la tendance soit encore plus marquée en France. La résistance de marché s’avère bien meilleure qu’en 2008, notamment parce qu’il ne s’agit pas d’une crise financière. Le secteur bancaire est solide et dispose de liquidités. Puissent de nombreux secteurs faire preuve de cette même résilience…

Toulouse, une future ligne du métro écolo et « antibactérienne » • La ligne 3 du métro à Toulouse se fait désirer… puisqu’elle n’arrivera qu’en 2028, mais elle s’annonce pour le moins prometteuse ! « Le métro le plus écologique de France », n’a pas hésité à clamer le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (LR), puisqu’il sera fait à plus de 95 % de matériaux recyclables. Le constructeur français Alstom a été désigné comme « assemblier », pour fournir le système et les rames, pour un montant de 713 millions d’euros. Enfin, les rames seront équipées de surfaces antibactériennes !

Jennifer Granholm choisie par Biden pour le poste de ministre de l’Énergie • Mardi 15 décembre, plusieurs médias américains ont précisé que le nouveau président des États-Unis Joe Biden avait choisi Jennifer Granholm, l’ex-gouverneure du Michigan, comme ministre de l’Énergie. Si elle obtient l’aval du Sénat, elle aura pour mission de développer les alternatives aux énergies fossiles. Une des priorités aussi, évoquée par Biden pendant sa campagne, les véhicules électriques et le réseau de stations de recharge devraient se multiplier… Pour le poste de ministre des Transports, le président américain aurait choisi Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, qui deviendrait le premier ministre ouvertement homosexuel.