La prime Macron appelée à disparaître en 2021• Après une année 2020 qui aura vu la prime Macron profiter à un nombre record de bénéficiaires, le dispositif ne sera pas reconduit en 2021. Le bouquet final de cette prime, exonérée de cotisations sociales et d’impôts pour tous les salarié·es gagnant jusqu’à trois fois le SMIC, aura été plus que bien rempli. Au 1er octobre 2020, plus de 2,3 milliards d’euros avaient été distribués à plus de 5 millions de personne, contre 2,2 milliards d’euros et 4,8 millions de personnes en 2019. Le montant moyen de la prime est également en progrès en 2020 : 458 euros contre 400 en 2019 (le montant maximal est de 1 000 euros). Était, devrait-on dire, puisqu’il faut désormais parler de cette prime au passé.

Google, le coup de la panne • Dur réveil en ce début de semaine pour le géant du numérique Google. Ce lundi 14 décembre, la quasi-totalité des services du cador de la Silicon Valley ont été momentanément inaccessibles pendant environ une heure, jusqu’aux alentours de 13 h 40. De Gmail à YouTube en passant par Google Docs ou Google Drive, la panne fut générale. Le site DownDetector, spécialisé dans les bugs informatique a dénombré plus de 56 000 incidents informatiques concernant Google, ses applications et son moteur de recherche. Et ce dans le monde entier, particulièrement en Europe et aux États-Unis. Le hashtag #GoogleDown a rapidement gagné les tendances des réseaux sociaux. Une panne de cette ampleur, c’est inédit. Et loin d’être rassurant…

400 journalistes détenu·es dans le monde en 2020 • À en croire le bilan annuel publié lundi 14 décembre par l’ONG Reporters sans frontières, près de 400 journalistes seraient détenu·es dans le monde en 2020 : « Un niveau historiquement haut », précise l’ONG. Au total, cinq pays concentrent la moitié des détentions, à savoir la Chine, avec 117 journalistes détenu·es, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Vietnam et la Syrie. Les femmes, plus nombreuses dans la profession, subissent elles-aussi le même sort : 42 d’entre elles seraient « privées de liberté », contre 31 l’an passé. Enfin, petite nouveauté, le nombre de journalistes derrière les barreaux en raison de leur suivi de la pandémie a augmenté. La fameuse liberté de la presse…

La taxe Gafa devrait rapporter un joli pactole • Comme prévu et comme promis, les entreprises sujettes à la fameuse taxe Gafa qui concerne les géants du numérique seront bien prélevés en 2020. Si certains détails concernant le prélèvement de la taxe et les échéances de prélèvement sont encore inconnues, le gouvernement table déjà sur quelque 405 millions d’euros de recettes directes de la taxe Gafa pour cette année. Pour rappel, une vingtaine d’entreprises sont concernées.

La ligne 14 du métro parisien prolongée • Lundi 14 décembre, le prolongement de la ligne 14 du métro parisien devient effectif. Au programme, trois nouvelles stations ouvriront leurs portes : Pont Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen, nouveau terminus à la place de Saint-Lazare. Une nouvelle station devrait ouvrir en janvier, Porte de Clichy. L’objectif de ce prolongement ? « Désaturer la ligne 13 d’environ 25 % afin d’améliorer la qualité du transport de ses 650 000 utilisateur·rices au quotidien », a précisé la RATP. L’opération aura coûté près de 2 milliards d’euros. Mais le jeu en valait la chandelle !

Le PMU débloque 8 millions d’euros pour soutenir son réseau • Après 15 millions d’euros déjà débloqués lors du premier confinement, 8 millions supplémentaires devraient être débloqués par le PMU en vue de soutenir son réseau de cafés-bars. « Sur les 13 200 points de vente qui distribuent le PMU, 3 500 sont actuellement fermés et nous nous inquiétons pour leur santé financière », a expliqué son directeur général, Cyril Linette. Pour rappel, hors périodes de confinement, les paris hippiques affichent une croissance de 6,6 % sur l’année 2020, ce qui se transformera en un recul de 10 à 15 % en raison de ces fermetures…