Temps de lecture constaté 2’10

Un webinaire essentiel le 8 décembre pour les franchiseurs !

La franchise au sens global de commerce associé pèse lourd dans l’économie marchande. Mais ce statut particulier de commerçant qui contractualise un lien essentiel entre la marque en franchise – le ou la franchiseur – et l’entrepreneur·euse – le ou la franchisé·e – est souvent source de conflit, surtout en fin de contrat.

Éviter ou surmonter les différends juridiques à la fin du contrat ou en cas de rupture anticipée, et si possible ne pas perdre un point de vente, c’est tout l’objet de ce webinaire du Franchise Business Club.

Ce programme est réservé aux franchiseurs et à leurs salarié·es, membres ou non, et aux experts en franchise et avocats, membres silver ou gold.

Les thèmes abordés

• les aspects managériaux de la fin de contrat

• les aspects légaux : comment éviter un procès et trouver une porte de sortie

• comment faire reprendre un franchisé dont on ne veut plus ou qui ne veut plus

• la valorisation d’un point de vente

• anticiper, anticiper, anticiper

• les clauses à prévoir dans un contrat

• la carotte et le bâton ?

Le déroulement

8 h 45 : ouverture de la salle d’attente

9 heures : présentation de la vidéo conférence

9 h 05 : Mettre fin à un contrat de franchise sans histoire, par Me Frédéric Fournier du cabinet Redlink

10 heures : le consultant Emmanuel Jury de Progressium et l’avocat Jean-Baptiste Gouache du cabinet Gouache croiseront le fer et traiteront le sujet par l’anecdote…

11 heures : Me Jean-Philippe Chenard et Me Alain Cohen

12 heures : Et en Belgique ? par Me Patrick Kileste et Me Cécile Staudt du cabinet KMS partners

13 heures : pause déjeuner

14 heures : Et au Québec ou au Canada anglophone ? par Me Frédéric Gilbert du cabinet Fasken à Montréal

15 heures : Stéphane Breault nous confie son expérience. Il a dû gérer la suppression de nombreux contrats de franchise sans un seul procès.

Programme constamment à jour par ce lien.

Inscription personnelle obligatoire. Lien pour l’inscription.