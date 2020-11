Temps de lecture constaté 35’

Une pépite qui reste 100 % française !

La start-up Preligens vient de réaliser une levée de fonds de 20 millions. Les fondateurs, Arnaud Guérin, PDG, et Renaud Allioux, directeur de la technologie (photo), conservent à eux deux plus de 50 % des parts, le reste est détenu par des investisseurs privés et trois fonds : 360 Capital, Ace Management et DefInvest.

Face à l’intérêt marqué de la CIA pour l’éditeur de logiciels via son fonds In-Q-Tel, l’État français a choisi d’intervenir par l’intermédiaire de son fonds DefInvest.

L’entreprise a développé une compétence unique dans la détection ultrarapide d’éléments pertinents au sein d’une masse gigantesque de données. Grâce à ses algorithmes, les utilisateurs vont par exemple transmettre des données aux analystes en vue de mener à bien des missions de surveillance ou d’intervenir sur le terrain.

Si la pépite de la tech reste 100 % française, elle réalise à ce jour la moitié de son chiffre d’affaires à l’international et travaille notamment avec les forces spéciales américaines. Les fonds récemment levés doivent servir à développer son activité d’analyse des données géospatiales. Une trentaine de sites de défense français seront équipés de sa solution dans les prochains mois. Si l’État français commence à investir dans nos pépites, tous les espoirs sont permis… MB