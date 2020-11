Temps de lecture constaté 3’15

Impact, mesures et adaptation d’une enseigne immobilière.

Comme tous les marchés, l’immobilier pâtit des mesures de confinement. L’explosion du volume de transaction après le déconfinement de mai atteste toutefois de la solidité du secteur. Parmi les franchiseurs actifs, Guy Hoquet a profité des circonstances pour renforcer la performance de son réseau.

On ne s’improvise pas agence Guy Hoquet : la carte professionnelle du futur franchisé ne lui sera délivrée qu’au terme d’une formation de 11 semaines. À l’issue d’une telle formation, il·elle sera habilité·e à accompagner des achats/ventes immobilières dans le neuf ou l’ancien, mettre des biens en location, prendre en charge la gestion locative, accompagner des demandes de financement ou des cessions de fonds de commerce.

Un réseau en croissance

En 2019, la marque a enregistré 90 ouvertures en franchises, à peine moins en 2020 (70-80), année marquée par une crise sans précédent. Le réseau compte déjà 580 agences, il reste de la place pour les nouveaux candidats. L’enseigne affiche 200 territoires cibles. Avis aux intéressé·es, des agences cherchent leur repreneur, principalement pour cause de départ à la retraite, en région Paca, Bretagne, Pays de la Loire, Languedoc, Île-de-France, ainsi que dans le nord de Paris. Pour intégrer le réseau, un·e candidat·e doit investir entre 120 000 et 200 000 euros. Cette somme inclut un apport personnel de 40 000 à 60 000 euros. Un investissement personnel modéré en comparaison avec d’autres secteurs. Autre point important, l’activité exige une surface minimum de 50 m2 et fort peu d’installations spécifiques. L’enseigne perçoit deux redevances distinctes : la redevance de franchise et une commission « communication » Le droit d’entrée est de 28 500 euros, il inclut les frais de formation initiale.

Esprit d’équipe

Ce qui a convaincu Alexandra Roussel de choisir le réseau Guy Hoquet, c’est avant tout l’esprit d’équipe. Pour cette franchisée parisienne installée en 2019, la qualité de cet esprit est essentielle. « On le ressent tout le temps, que ce soit lors d’événements à l’échelle du réseau ou du siège en tant que tel. Parce que j’ai été en formation chez Guy Hoquet, j’ai déjà noué des relations assez fortes avec d’autres franchisé·es dans toute la France. » En temps de crise, c’est crucial. Pour animer son réseau durant le confinement « dur » de mars 2020, Stéphane Fritz, président du réseau, n’a pas hésité à organiser des jeux et animations. « L’objectif est de garder tout le monde en éveil pour repartir sur les chapeaux de roues dès la fin du confinement. »

3 questions à Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet

Comment avez-vous été impacté par la crise ?

Dans la mesure où les visites ne sont plus possibles, si les restrictions duraient au-delà du 1er décembre, les conséquences seraient plus importantes. Nous estimions actuellement la perte à un peu plus de 15 % sur le volume de transactions. Elle pourrait se montrer bien supérieure si les visites étaient toujours interdites en décembre. Le gouvernement a maintenu l’activité de tout notre ecosystème : les notaires peuvent signer des actes, les courtiers et banques permettent de contracter des prêts… L’impossibilité d’organiser des visites bloque toutes les transactions. Ce report des transactions va créer un bouchon et l’activité va exploser dès la reprise. Il faudra alors travailler en surrégime.

Quelles mesures avez-vous prises ?

Guy Hoquet a adopté un plan de confinement avec un volet « aide financière ». Nous avons par exemple gelé les redevances fixes pendant trois mois et étalé leur paiement dans le temps. Nous avons abandonné la redevance de communication. Nous avons créé une caisse pour aider les franchisé·es plus fragiles, notamment les nouveaux et nouvelles arrivé·es, sous forme de prêts. Dans les faits, nous n’avons pas eu besoin d’utiliser cette caisse, ce qui viendra peut-être si le confinement est prolongé… Autre volet de notre plan de confinement, la formation. Nous avons encouragé les franchisé·es à profiter des circonstances pour travailler aux relances clients, à rassurer les clients en cours de transaction et à étoffer leurs bases de données.

Comment avez-vous adapté votre activité ?

Nous avons consacré beaucoup de temps aux clients pour répondre à leurs nombreuses questions. Nous avons décliné tous nos processus dans un contexte d’activité sous covid. Nous avons appris à nos agents à prospecter sous covid. Nous leur avons conseillé de se concentrer sur leur base de données et de rentrer un maximum mandats afin d’être prêts pour la reprise. Grâce au numérique et aux visites virtuelles immersives que nous réalisons avec le leader du marché de la captation, des projets ont pu avancer. C’est la force d’un réseau, savoir s’adapter aux nouveaux outils tout en conservant l’humain qui est notre ADN.

Propos recueillis par Marie Bernard