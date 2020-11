Temps de lecture constaté 4’

La « décroissance de l’épidémie » a commencé, dixit Olivier Véran • On a longtemps dit qu’il fallait attendre pour juger de l’efficacité du second confinement. Le temps de l’évaluation arrive. Le mardi 17 novembre, le ministre de la Santé Olivier Véran, devenu un incontournable de l’actualité, a annoncé un premier bilan. Actuellement, 8 300 à 8 400 lits de réanimation sont occupés par des patient·es covid et non covid, soit une occupation de 140 %, par rapport à la capacité initiale en lits. Les patient·es covid représentent 4 900 lits de réanimation. Côté bonnes nouvelles : l’épidémie décroît selon le ministre, de même que les admissions hospitalières et en soins critiques. Le tunnel sera encore long mais la lumière semble au bout.

Les patrons de laboratoires enrichis par les futurs vaccins contre la covid-19 • Dans cette course aux vaccins, Moderna a répondu à Pfizer et BioNTech. Mais ce sont bien les patrons de laboratoires qui en profitent. D’après l’Organisation de défense des contribuables, Accountable US, entre le début de l’opération américaine de coordination du développement des vaccins, le 15 mai, et le 31 août, les dirigeants de cinq laboratoires ont encaissé plus de… 145 millions de dollars ! Rien que ça. Par exemple, le jour où Pfizer a annoncé une efficacité de son vaccin à 90 %, son directeur général, Albert Bourla, a vendu pour 5,6 millions de dollars d’actions, dont le cours s’était envolé. Nous, complotistes ?

Les Français·es pourront acheter leur sapin de Noël dès vendredi • Noël 2020 ne sera sans doute pas « une fête normale », prévenait Olivier Véran. Mais il gardera malgré tout son symbole à épines : le fameux sapin de Noël sera en vente dès vendredi 20 novembre. « La filière s’organise. Il sera donc possible pour chacun·e de nos concitoyen·nes de les acheter à partir du 20 novembre. C’est très important pour les Français·es mais aussi pour l’ensemble de la filière », a indiqué le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie. Un sapin qu’il sera possible de se procurer dans les lieux habituels car généralement vendus à l’extérieur : au sein des grandes surfaces, des pépiniéristes, des magasins de bricolage ou encore des fleuristes, qui pourront vendre leurs sapins à l’extérieur sans passer par le click and collect.

