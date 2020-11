Temps de lecture constaté: 4′



Santé mentale et coronavirus, le lourd tribut • Une étude américaine montre l’ampleur des risques psychologiques et neurologiques engendrés par la covid-19. Trop souvent passés sous silence, ils sont bien réels. Dans The Lancet Psychiatry, les chercheur·ses expliquent avoir trié et analysé les données médicales de 69 millions d’Américain·es, dont 62 000 ont contracté le coronavirus version 2019. Le résultat : 18 % des personnes contaminées présentent des troubles psychiatriques notables dans les 90 jours après leur infection (anxiété, dépression et insomnie entre autres). En somme, une proportion de l’ordre d’une personne contaminée sur cinq. Proportion applicable à l’échelle mondiale, selon les chercheur·ses…

Une croissance estimée à 12,6 % au troisième trimestre dans la zone euro • Une deuxième estimation d’Eurostat a annoncé une croissance du PIB de l’ordre de 12,6 % au troisième trimestre pour la zone euro, un poil inférieur à ce qui avait été envisagé (+ 12,7 %) pour la période qui s’étale de juillet à septembre. « Il s’agit de loin des hausses les plus importantes depuis le début des séries temporelles en 1995 », a précisé l’organisme. Il faut dire qu’on part de très loin, car au global, la Commission européenne table sur une chute de 7,8 % du PIB en 2020 dans la zone euro… soit, là aussi, un air de jamais vu depuis la création de la monnaie unique en 1999. Un sentiment de yo-yo !

Lufthansa instaure un vol avec des passagers testés 100 % négatifs ! • De Munich vers Hambourg, le vol LH2058 du 12 novembre a embarqué des passagers a priori indemnes de la covid pour avoir été testés à l’antigène covid-19 sur deux vols quotidiens entre les deux métropoles. Les passager·ères ont reçu le résultat du test « dans un délai très court par message push et par e-mail ». L’idée d’un test rapide en collaboration avec une biotech – Centogene – et un centre de soins médicaux pourrait intéresser d’autres compagnies aériennes. Si certains passagers ne veulent pas du test, libre à eux·elles de présenter un test PCR négatif dans les 48 heures suivant le départ. Lufthansa prend en charge la procédure complète de test rapide.

Renforcement de l’aide aux loyers des commerces • Non, les commerces dits « non essentiels » ne pourront pas rouvrir d’ici au 1er décembre. Au minimum. Mais le gouvernement, via le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, a annoncé en faveur des bailleurs la mise en place d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % du montant du loyer abandonné et non 30 % comme prévu jusqu’alors. L’objectif tend à encourager les bailleurs à renoncer aux loyers des mois de novembre et décembre de leurs commerçants locataires de moins de 250 salarié·es. Une décision d’autant plus cruciale que le loyer constitue souvent la deuxième, voire la première charge à supporter pour les commerces et restaurants.

Conseils du docteur Bonnie Henry, médecin chef de la Colombie-Britannique • Elle a contribué à faire tomber le virus dans la province, ses conseils ci-dessous valent la peine d’être notés. Elle travaille sur les virus depuis 20 ans.

1. Il se peut que nous devions vivre avec la C19 pendant des mois ou des années. Ne le nions pas et ne paniquons pas. Ne rendons pas nos vies inutiles. Apprenons à vivre avec ce fait.

2. Vous ne pouvez pas détruire les virus C19 qui ont pénétré les parois cellulaires en buvant des litres d’eau chaude – vous allez simplement aux toilettes plus souvent.

3. Se laver les mains et maintenir une distance physique de deux mètres est la meilleure méthode pour votre protection.

4. Si vous n’avez pas de patient C19 à la maison, il n’est pas nécessaire de désinfecter les surfaces de votre maison.

5. Les marchandises emballées, les pompes à essence, les chariots et les guichets automatiques ne causent pas d’infection. Si vous vous lavez les mains, vivez votre vie comme d’habitude.

6. La C19 n’est pas une infection alimentaire. elle est associée à des gouttes d’infection comme la grippe. Il n’y a aucun risque démontré que le virus soit transmis par les aliments.

7. Vous pouvez perdre votre odorat avec de nombreuses allergies et infections virales. Ce n’est qu’un symptôme non spécifique de C19.

8. Une fois à la maison, vous n’avez pas besoin de changer vos vêtements de toute urgence et d’aller vous doucher ! La pureté est une vertu, la paranoïa ne l’est pas !

9. Le virus Sars-CoV-2 ne reste pas longtemps dans l’air. Il s’agit d’une infection respiratoire par gouttelettes qui nécessite un contact étroit.

10. L’air est pur, vous pouvez vous promener dans les jardins et dans les parcs (en gardant simplement votre distance de protection physique).

11. Il suffit d’utiliser un savon normal contre le virus et non un savon antibactérien. C’est un virus, pas une bactérie.

12. Vous n’avez pas à vous soucier de vos commandes de nourriture. Mais vous pouvez tout réchauffer aux micro-ondes, si vous le souhaitez.

13. Les chances de ramener le Sars-CoV-2 à la maison avec vos chaussures, c’est comme être frappé par la foudre deux fois par jour. Je travaille contre les virus depuis 20 ans – les infections par goutte ne se propagent pas comme ça !

14. Vous ne pouvez pas être protégé du virus en prenant du vinaigre, du jus de canne à sucre et du gingembre !

15. Le port d’un masque pendant de longues périodes interfère avec votre respiration et vos niveaux d’oxygène. Portez-le uniquement dans les foules.

16. Le port de gants est également une mauvaise idée. Le virus peut s’accumuler dans le gant et se transmettre facilement si vous touchez votre visage.

17. Mieux vaut se laver les mains régulièrement. L’immunité est grandement affaiblie en restant toujours dans un environnement stérile.

18. Même si vous mangez des aliments stimulant le système immunitaire, veillez à sortir régulièrement de chez vous pour vous rendre dans n’importe quel parc ou plage.

19. L’immunité est augmentée par l’exposition aux agents pathogènes, et non en restant assis à la maison et en consommant des aliments frits/épicés/sucrés et des boissons gazeuses.